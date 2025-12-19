SEA Games 33 : le Vietnam brille et remporte 84 médailles d'or

L'après-midi du 19 décembre a été marquée par la belle performance de la délégation sportive vietnamienne aux 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33). Dans des disciplines phares comme la lutte, la boxe, la gymnastique aérobique et les échecs, le Vietnam a décroché l'or, portant son total à 84 médailles.

Photo : QDND/CVN

En lutte libre masculine, les lutteurs vietnamiens ont dominé la compétition. Pham Nhu Duy a remporté l'or dans la catégorie des 57 kg après une victoire convaincante 10-1 contre son adversaire philippin en finale. Nguyên Huu Dinh a ensuite décroché l'or dans la catégorie des 65 kg, en battant le champion des 32es Jeux d'Asie du Sud-Est, le Philippin Tubor Romil, sur le score de 10-1.

Plus impressionnant encore, Can Tat Du a confirmé son statut légendaire en lutte vietnamienne en remportant l'or dans la catégorie des 74 kg. Il a vaincu l'Indonésien Daniel Gabriel Thomas en seulement 32 secondes, s'assurant ainsi son sixième titre aux Jeux d'Asie du Sud-Est.

En gymnastique aérobique, l'équipe vietnamienne composée de Hoàng Gia Bao, Phan Thi Uyên Nhi, Truong Ngoc Diêm Hang, Nguyên Chê Thanh et Dang Chi Bao a décroché l'or par équipe.

Les échecs ont continué de briller pour le Vietnam, l'équipe remportant sa deuxième médaille d'or de la journée. En finale du double dames de parties rapides, Pham Lê Thao Nguyên et Vo Thi Kim Phung ont battu l'Indonésie 1,5 à 0,5. Plus tôt dans la journée, la paire masculine vietnamienne avait également remporté l'or en dominant la Malaisie.

En boxe, Hà Thi Linh a remporté l'or dans la catégorie des 60 kg femmes après une victoire aux points contre une boxeuse thaïlandaise en finale. Pendant ce temps, Nguyên Huyên Trân s'est inclinée face à une adversaire thaïlandaise en finale des 57 kg féminins et a dû se contenter de la médaille d'argent.

Grâce à cette série de performances impressionnantes réalisées cet après-midi, la délégation vietnamienne reste en lice pour les premières places du tableau des médailles, le 19 décembre étant considéré comme une journée décisive pour le classement final du tournoi.

VNA/CVN