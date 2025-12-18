SEA Games 33 : l'équipe masculine de football U22 du Vietnam sacrée championne

La finale du football masculin des 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33), tenue le 18 décembre au soir, a offert un scénario spectaculaire entre l'équipe masculine de football U22 du Vietnam et celle de la Thaïlande, deux rivaux historiques du football d'Asie du Sud-Est.

Au terme d'un match riche en rebondissements, le Vietnam s'est imposé 3-2 après prolongation pour décrocher la médaille d'or.

Mieux préparée et plus régulière sur l'ensemble du tournoi, la sélection vietnamienne, dirigée par l'entraîneur Kim Sang Sik, abordait cette finale avec confiance après ses récents succès régionaux. Toutefois, l'équipe thaïlandaise a rapidement pris l'ascendant. Grâce à un superbe coup franc de Yotsakorn Burapha (20e) puis à une contre-attaque conclue par Seksan Ratree (30e), la Thaïlande menait 2-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, tout change. Dès la 47e minute, Dinh Bac a transformé un penalty, relançant l'espoir. La pression constante exercée par les Vietnamiens a fini par payer à la 59e minute, lorsqu'un but contre son camp de Waris Choolthong a permis l'égalisation (2-2).

Les joueurs vietnamiens ont dominé la fin du temps réglementaire sans parvenir à faire la différence. Il a fallu attendre la première période de la prolongation pour voir le but décisif. À la 96e minute, Thanh Nhàn a profité d'un ballon mal repoussé par le gardien thaïlandais pour inscrire le but du sacre.

Cette victoire 3-2, acquise au terme d'une remontée courageuse, permet à l'équipe du Vietnam de s'adjuger le titre du football masculin des SEA Games 33.

