SEA Games 33 : une pluie d’or pour le Vietnam, le tir sportif bat des records

La journée de compétition du 17 décembre a marqué l’une des performances les plus impressionnantes de la délégation vietnamienne aux 33es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33), avec une série de médailles d’or remportées dans des disciplines phares telles que l’aviron, le tir sportif et le pencak silat, renforçant la position du Vietnam au classement général.

Photo : VNA/CVN

Le point d’orgue de la journée a été la 54ᵉ médaille d’or vietnamienne en tir sportif. Dans l’épreuve féminine du pistolet sportif à 25 m, Trinh Thu Vinh a décroché l’or devant Nguyên Thuy Trang, toutes deux battant le record des SEA Games avec 34 points. Grâce à ce succès, Trinh Thu Vinh porte son total personnel à quatre médailles d’or lors de cette édition, un progrès remarquable par rapport aux Jeux précédents.

La 55ᵉ médaille d’or est venue du pencak silat, où Nguyên Duy Tuyên a dominé son adversaire singapourien (26-5) en finale des moins de 90 kg masculins, conservant son titre. Dans la même discipline, Vu Duc Hung a remporté l’argent en 70–75 kg.

En aviron, le Vietnam a confirmé sa suprématie en terminant premier au classement de la discipline avec quatre ors, une argent et une bronze, dépassant les objectifs fixés.

La natation a également été très positive, avec une deuxième place au classement général avec six ors, notamment grâce au doublé de Pham Thanh Bao en brasse.

L’après-midi, la délégation vietnamienne a continué sur sa lancée avec l’or en handball féminin, après une victoire convaincante contre la Thaïlande (24-16), et la première médaille d’or en lutte, remportée par Nguyên Công Manh, contribuant à une journée particulièrement faste pour le sport vietnamien.

VNA/CVN