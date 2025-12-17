SEA Games 33 : une pluie d’or pour le Vietnam, le tir sportif bat des records

>> SEA Games 33 : le kickboxing offre au Vietnam sa 42e médaille d’or
>> Une "moisson d'or" conforte la 3e place du Vietnam au classement général
>> SEA Games 33 : le Vietnam atteint le cap des 53 médailles d'or
|Trinh Thu Vinh (droite) remporte quatre médailles d’or lors des SEA Games 33.
|Photo : VNA/CVN
Le point d’orgue de la journée a été la 54ᵉ médaille d’or vietnamienne en tir sportif. Dans l’épreuve féminine du pistolet sportif à 25 m, Trinh Thu Vinh a décroché l’or devant Nguyên Thuy Trang, toutes deux battant le record des SEA Games avec 34 points. Grâce à ce succès, Trinh Thu Vinh porte son total personnel à quatre médailles d’or lors de cette édition, un progrès remarquable par rapport aux Jeux précédents.
La 55ᵉ médaille d’or est venue du pencak silat, où Nguyên Duy Tuyên a dominé son adversaire singapourien (26-5) en finale des moins de 90 kg masculins, conservant son titre. Dans la même discipline, Vu Duc Hung a remporté l’argent en 70–75 kg.
En aviron, le Vietnam a confirmé sa suprématie en terminant premier au classement de la discipline avec quatre ors, une argent et une bronze, dépassant les objectifs fixés.
La natation a également été très positive, avec une deuxième place au classement général avec six ors, notamment grâce au doublé de Pham Thanh Bao en brasse.
L’après-midi, la délégation vietnamienne a continué sur sa lancée avec l’or en handball féminin, après une victoire convaincante contre la Thaïlande (24-16), et la première médaille d’or en lutte, remportée par Nguyên Công Manh, contribuant à une journée particulièrement faste pour le sport vietnamien.
VNA/CVN