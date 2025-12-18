SEA Games 33 : le Vietnam rafle l’or en duathlon et garde son bel élan

Le Vietnam a décroché sa première médaille d’or le 18 décembre aux 33 es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33) grâce à une performance impressionnante dans l’épreuve de relais masculin de duathlon.

>> SEA Games 33 : une pluie d’or pour le Vietnam, le tir sportif bat des records

>> Le Premier ministre salue la combativité et la résilience de l'équipe féminine de football médaillée d'argent

>> SEA Games 33 : confiance et détermination pour franchir un cap

Photo : Thê thao Viet Nam/CVN

Le trio vietnamien composé de Nguyên Lê Hoàng Vu, Nguyên Anh Tri et Pham Tiên San a dominé ses redoutables adversaires régionaux dans une course très disputée. Chaque athlète a parcouru 2 km de course à pied, 8 km de cyclisme et 1 km de course à pied avant de passer le relais à un coéquipier.

La course s’est jouée dans la dernière étape, lorsque Pham Tiên San a résisté à la pression intense des Indonésiens et a produit un sprint décisif dans les derniers mètres pour franchir la ligne d’arrivée en premier, offrant une courte victoire au Vietnam.

Cette médaille d’or marque le troisième titre consécutif du Vietnam en duathlon aux SEA Games, assurant un excellent début à la moisson de médailles du pays le 18 décembre. La Fédération vietnamienne de triathlon a annoncé que les médaillés d’or des SEA Games 33 recevront une prime de 50 millions de dôngs.

La huitième journée de compétition a également été marquée par d’excellents résultats dans d’autres disciplines. En dragon boat, l’équipe féminine a réalisé une performance remarquable en battant l’Indonésie et le pays hôte, la Thaïlande, et en remportant l’or dans l’épreuve féminine du 200 m à 10 places.

En lutte, Nguyên Thi My Hanh a ajouté une nouvelle médaille d’or à son palmarès en remportant la catégorie des 62 kg en lutte libre, grâce à une prestation maîtrisée et assurée.

Le Vietnam a également remporté une médaille en tir à l’arc : Nguyên Ngoc Dung, Nguyên Trong Hai et Dang Công Duc ont décroché le bronze dans l’épreuve par équipe masculine d’arc à poulies après avoir battu l’Indonésie lors du match pour la troisième place.

En natation, Mai Trân Tuân Anh a remporté l’argent à la finale du 10 km hommes, tandis que Nguyên Huy Hoang a terminé quatrième. L’or est revenu au Thaïlandais Thammananthachote.

Au stand de tir de Hua Mak, Hà Minh Thành était en tête après les 30 premiers tirs des qualifications du pistolet à tir rapide 25 m hommes avec 286 points, suivi par Pham Quang Huy, quatrième avec 282 points, et Trân Công Hiêu, dixième avec 260 points. La compétition restante aura lieu le 19 décembre et promet encore plus de suspense.

Ces résultats montrent que le sport vietnamien maintient un rythme de compétition stable, faisant preuve de résilience et de courage et de force, créant ainsi une base importante pour l’objectif de remporter davantage de médailles dans la dernière ligne droite des SEA Games 33.

VNA/CVN