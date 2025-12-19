SEA Games 33

Football : la victoire des U22 vietnamiens fait sensation dans la région

La victoire palpitante (3-2) de l'équipe masculine de football des moins de 22 ans (U22) du Vietnam face à la Thaïlande, pays hôte, en finale du football masculin des 33 es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33), tenue le 18 décembre au soir, leur a permis de décrocher la précieuse médaille d'or et a suscité de vives réactions dans les médias régionaux et internationaux. En décrochant cette médaille d'or, le Vietnam marque son grand retour au sommet du football régional.

Les médias thaïlandais n'ont pas caché leur immense déception après cette défaite à domicile, qualifiée de véritable tragédie sportive.

Le principal quotidien sportif thaïlandais, Siam Sport, a qualifié sans ambages cette défaite en prolongation de "coup dur", soulignant que les hôtes menaient 2-0 à la mi-temps mais n'ont pas su conserver leur avantage.

La Thaïlande devait se contenter de la médaille d'argent pour la troisième fois consécutive, tandis que le Vietnam remporte sa troisième médaille d'or en football masculin dans l'histoire des Jeux d'Asie du Sud-Est, a écrit le journal.

Partageant un sentiment similaire, Thairath a exprimé sa déception, pointant du doigt des erreurs défensives qui se sont avérées coûteuses en prolongation.

De son côté, le journal thaïlandais The Nation a décrit la finale comme un match en deux mi-temps contrastées. Selon ce quotidien, l'équipe thaïlandaise a démarré en trombe, ouvrant le score sur un coup franc de Yotsakorn avant que Kakana ne double la mise d'une belle frappe, enflammant le stade Rajamangala. Cependant, la seconde mi-temps a été dominée par les U22 vietnamiens, qui ont pris le contrôle du match. Malgré quelques occasions en fin de rencontre pour les locaux, dont une tentative notable de Thanakrit, le Vietnam a tenu bon pour s'imposer 3-2.

Malgré la déception, les médias thaïlandais ont reconnu le mérite du Vietnam. Siam Sport a salué la tactique audacieuse de l'entraîneur sud-coréen Kim Sang Sik, dont les ajustements en seconde période ont permis aux U22 vietnamiens de prendre le contrôle total de la rencontre.

Plusieurs médias régionaux et internationaux ont également salué les joueurs vietnamiens des moins de 22 ans. Les médias indonésiens et malaisiens ont mis en avant leur combativité et leur sang-froid, tandis que la presse sud-coréenne a salué le retour du "miracle Kim Sang Sik", les U22 vietnamiens reconquérant le titre de champion d'Asie du Sud-Est de football masculin après quatre ans d'attente.

