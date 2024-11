Les religions jouent leur rôle dans la construction de la grande union nationale

Le respect du droit à la liberté de croyance et de religion et la mise en œuvre de la politique de grande union nationale constituent une politique constante du Parti et de l’État.

>> Le Vietnam respecte et protège le droit à la liberté de croyance et de religion

>> L'importance de rassembler la force du bloc de la grande union nationale

>> Le Vietnam affirme respecter le droit à la liberté de croyance et de religion

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam abrite de nombreuses religions et croyances, et le Parti et l’État identifient toujours les affaires religieuses et ethniques comme une question stratégique aux significations particulièrement importantes.

Le Parti et l’État du Vietnam ont pour premier objectif d’édifier un Vietnam pacifique, indépendant, unifié et territorialement intégral, avec “un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable, civilisé”, lequel est un objectif commun des religions. Le Parti et l’État respectent les différences qui ne sont pas contraires aux intérêts communs de la nation. Ils promeuvent le patriotisme et la tolérance pour rassembler et unir tous les Vietnamiens. Ils luttent résolument contre les actes qui abusent des croyances et des religions, ainsi que les activités religieuses qui violent la loi.

Le Parti et l’État du Vietnam prônent également la promotion des bonnes valeurs culturelles et morales des religions. Ils créent des conditions favorables permettant aux organisations religieuses reconnues par l’État de fonctionner conformément à leurs chartes et règlements, aux dispositions de la loi, contribuant au processus de développement et de défense du pays.

Photo: VNA/CVN

Les organisations religieuses du Vietnam mènent toutes des activités d’échange avec des organisations religieuses du monde entier, dans un esprit de paix et d’amitié. Grâce à ces activités, l’échange d’informations est renforcé afin que les organisations religieuses étrangères puissent mieux comprendre la situation de la liberté de croyance et de religion au Vietnam.

Promouvoir les ressources des religions

Les documents du XIIIe Congrès national du Parti déclarent clairement l’objectif : "Promouvoir les bonnes valeurs culturelles, éthiques et les ressources des religions pour le développement national". Ainsi, le Parti affirme le rôle des religions et leurs effets positifs sur le développement du pays.

Le professeur Thuong Mai Thanh, chef du conseil d’administration du temple du caodaïsme à Hanoï, a déclaré que l’union nationale était une tradition précieuse du peuple vietnamien. Selon lui, la force de la grande union nationale s’affirme toujours davantage, et la solidarité des religions est une sage politique du Parti.

Le professeur agrégé et docteur Chu Van Tuân, de l’Institut d’études religieuses de l’Académie vietnamienne des sciences sociales, a proposé de promouvoir les valeurs des religions afin de guider les gens, de les encourager à devenir de bons citoyens, responsables envers la communauté.

Soulignant l’importance des affaires religieuses, Nguyên Thi Kim Dung, vice-présidente du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) de Hanoï, a déclaré que les antennes du FPV à tous les niveaux dans la capitale se concentraient sur une bonne application des préconisations du Parti, des politiques et des lois de l’État sur ce travail, créant ainsi des conditions favorables à la pratique des croyances et des religions selon la loi.

Sur la base du respect et de la garantie du droit à la liberté de croyance et de religion, le Vietnam lutte résolument contre les forces hostiles qui profitent des religions pour saboter la révolution. Le Vietnam respecte et promeut les bonnes valeurs des religions, rassemblant les personnes de toutes religions pour partager le même objectif national : construire une grande union nationale avec l’objectif de créer "un peuple riche et un pays puissant, démocratique, équitable et civilisé".

