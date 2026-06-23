À partir du 1er juillet, les bus seront gratuits à l’intérieur du périphérique 1 de Hanoï

Afin d’aider les habitants touchés par le projet de zone à faibles émissions, Hanoï a approuvé une mesure prévoyant la gratuité des bus pour les trajets effectués à l’intérieur du périphérique 1 à compter du 1 er juillet 2026.

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Photo : VnExpress/CVN

Lors de sa quatrième session, tenue le 15 juin, le Conseil populaire de Hanoï a adopté 54 résolutions, dont l’une porte sur les mesures d’accompagnement de la transition des véhicules routiers fonctionnant aux combustibles fossiles vers des énergies propres, ainsi que sur l’encouragement à l’usage des transports publics.

Selon cette résolution, la ville accordera la gratuité des bus - à l’exception des services destinés au tourisme - aux personnes circulant à l’intérieur du périphérique 1 du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027.

La municipalité prévoit également la gratuité des transports publics jusqu’au 31 décembre 2030 pour les usagers des bus (hors services touristiques) et du métro, lors des fêtes, du Nouvel An lunaire (Têt), ainsi qu’à l’occasion d’événements politiques et sociaux majeurs organisés à l’échelle nationale ou municipale.

Selon le Comité populaire de Hanoï, cette mesure vise à soutenir directement les personnes les plus touchées par la feuille de route de restriction des véhicules fonctionnant aux carburants fossiles, conformément à la directive n°20 du Premier ministre et au calendrier de mise en œuvre des zones à faibles émissions de la capitale.

Le périphérique 1 constitue en effet le premier secteur de la ville où seront appliquées les mesures de contrôle des émissions et de restriction des véhicules à carburant fossile. Les habitants, les travailleurs et les usagers qui y circulent seront donc les premiers concernés par cette politique.

"La gratuité des bus pour les trajets au départ du périphérique 1 constitue une mesure d’accompagnement destinée à réduire les coûts de déplacement et à encourager progressivement les habitants à délaisser leur véhicule personnel au profit des transports publics", souligne le rapport explicatif du Comité populaire de Hanoï.

Cette mesure ne dépend pas du type de ligne empruntée. Elle est définie en fonction des bénéficiaires et du périmètre concerné. Ainsi, les voyageurs au départ du périphérique 1 bénéficieront de la gratuité, y compris lorsqu’ils empruntent des lignes radiales reliant le centre-ville à la périphérie ou à d’autres secteurs de la capitale.

Après une année de mise en œuvre, la ville procédera à une évaluation des résultats obtenus, de l’évolution de la demande de mobilité, de la fréquentation du réseau de transport public, de l’efficacité de l’utilisation des ressources budgétaires ainsi que de la capacité de financement, afin d’envisager d’éventuels ajustements, extensions ou améliorations du dispositif.

Aide aux ménages pauvres

La résolution prévoit également une aide financière directe destinée aux personnes appartenant à des ménages pauvres qui souhaitent passer à un véhicule propre.

Chaque bénéficiaire pourra recevoir une aide unique pour remplacer une moto ou un cyclomoteur, dans la limite de 20 millions de dôngs.

Pour en bénéficier, la personne concernée devra être propriétaire d’un deux-roues à moteur thermique immatriculé avant l’entrée en vigueur de la résolution, effectuer la conversion vers un véhicule propre entre cette date et le 31 décembre 2027, retirer l’ancien véhicule de la zone à faibles émissions ou le mettre hors circulation conformément à la réglementation, puis immatriculer le nouveau véhicule propre.

En réponse aux interrogations de certains élus sur l’absence actuelle de ménages pauvres à Hanoï et sur le caractère suffisant ou non de l’aide de 20 millions de dôngs, le Comité populaire de Hanoï a indiqué que la ville ne comptait effectivement plus de ménages pauvres, mais recensait encore 7.565 ménages proches du seuil de pauvreté.

Selon le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, la révision du seuil de pauvreté multidimensionnel prévue en 2026 pourrait faire apparaître environ 10.000 ménages pauvres, dont les 7.565 ménages actuellement considérés comme quasi pauvres.

Afin de garantir la stabilité et l’efficacité de la résolution, sans avoir à la modifier ultérieurement, les auteurs du texte ont choisi d’inclure dès à présent cette catégorie de bénéficiaires. En supposant que 70% des ménages pauvres procèdent au remplacement de leur véhicule en 2027, le budget nécessaire est estimé à environ 140 milliards de dôngs.

Concernant le plafond de 20 millions de dôngs, les autorités municipales précisent qu’une étude des prix des motos électriques disponibles sur le marché a été réalisée lors de l’élaboration de la politique. Avec environ 20 millions de dôngs, les bénéficiaires peuvent choisir plusieurs modèles de motos électriques d’entrée de gamme, adaptés aux besoins essentiels de déplacement et offrant une qualité d’usage satisfaisante.

Le plafond retenu vise ainsi à permettre aux ménages pauvres d’effectuer cette transition sans frais supplémentaires, tout en restant compatible avec les capacités budgétaires de la ville et les exigences d’équité de la politique publique.

Par ailleurs, les organismes prestataires de services publics ainsi que les entreprises de transport routier ayant leur siège et leur enregistrement commercial à Hanoï pourront bénéficier d’aides financières et de prêts bonifiés.

Onze rues concernées par une phase pilote

Lors de la même session, le Conseil populaire de Hanoï a également approuvé le projet de création d’une zone à faibles émissions.

Onze rues situées dans l’espace piétonnier autour du lac Hoàn Kiêm et du marché nocturne du Vieux Quartier feront ainsi l’objet d’une phase pilote visant à améliorer la qualité de l’air.

Selon le projet, la première phase, prévue du 1er juillet au 31 décembre 2026, reposera principalement sur la sensibilisation, la mobilisation et l’incitation au changement de comportement. Parallèlement, la ville poursuivra la mise en place des mécanismes, des politiques et des infrastructures nécessaires au déploiement complet des zones à faibles émissions lors de la deuxième phase.

Thu Huong /CVN