Hô Chi Minh-Ville : 134 lignes de bus gratuites depuis le 1er juillet

Depuis le 1 er juillet, les habitants de Hô Chi Minh-Ville peuvent emprunter gratuitement 134 lignes de bus. La municipalité a prévu des véhicules de réserve, modernisé les arrêts et renforcé le contrôle du réseau afin d'assurer un service optimal aux usagers.

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Photo : VNA/CVN

C'est la première fois que la ville met en œuvre une politique de gratuité des transports en commun à une telle échelle. Cette mesure devrait attirer davantage de voyageurs, encourager progressivement les habitants à délaisser les véhicules individuels et jeter les bases d'un réseau de transport public moderne.

Au-delà du soutien aux frais de déplacement, cette politique s'inscrit également dans la stratégie de transition vers des autobus écologiques, d'accélération de la transformation numérique et de renforcement de l'interconnexion avec le futur réseau de métro.

Selon le plan adopté, Hô Chi Minh-Ville consacrera environ 665 milliards de dôngs de son budget au cours du second semestre 2026 afin de financer la gratuité sur 134 lignes de bus urbaines.

La mise en œuvre s'effectuera en deux phases. Du 1er juillet au 30 septembre, tous les passagers voyageront gratuitement. Du 1er octobre jusqu'à la fin de l'année, les usagers devront valider leur trajet au moyen de leur carte nationale d'identité, de leur compte VNeID ou de l'application MultiGo. Les données recueillies permettront d'améliorer la gestion, le suivi et l'évaluation de cette politique.

Selon Trân Quang Lâm, directeur du Service de la construction de Hô Chi Minh-Ville, la gratuité des bus constitue l'une des mesures destinées à inciter les habitants à privilégier les transports publics et à réduire progressivement leur dépendance aux véhicules individuels.

La ville compte actuellement environ 180 lignes de bus exploitées par 2.432 véhicules. Parmi eux, 1.649 autobus, soit près de 70% du parc, fonctionnent déjà à l'électricité ou avec des carburants respectueux de l'environnement.

Conformément au calendrier de transition énergétique, à partir du 1er janvier 2027, l'ensemble des autobus urbains utilisera exclusivement l'électricité ou des énergies propres. Entre 2027 et 2028, les bus alimentés au gaz naturel comprimé (GNC) seront progressivement remplacés par des véhicules électriques. L'objectif est que, dès le début de 2029, tous les autobus urbains et interurbains soient entièrement électriques.

La zone spéciale de Côn Dao ainsi que les communes de Binh Khanh, An Thoi Dông, Cân Gio et Thanh An figurent parmi les premiers territoires concernés par cette transition.

La gratuité des bus n'est qu'une première étape

Selon les responsables du Service de la construction, le développement des transports urbains repose sur plusieurs leviers complémentaires : l'amélioration de la qualité des autobus, la modernisation des infrastructures, l'intégration des technologies numériques et la réduction progressive de l'usage des véhicules particuliers.

À long terme, le réseau de bus est appelé à jouer un rôle essentiel de desserte et de correspondance avec le futur réseau ferroviaire urbain.

Conformément aux objectifs fixés par le Bureau politique, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de disposer d'environ 200 km de lignes de métro d'ici à 2030. Grâce à une intégration harmonieuse entre le métro et le réseau de bus, la part des déplacements effectués en transports publics devrait augmenter de manière significative, contribuant ainsi à réduire les embouteillages, les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser un développement urbain durable.

La gratuité des bus apparaît ainsi comme la première étape d'une stratégie plus globale visant à bâtir un système de transport public moderne, plutôt qu'une simple mesure de soutien au pouvoir d'achat des habitants.

Minh Thu/CVN