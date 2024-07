Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un grand ami de la Russie

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, était un grand dirigeant du Parti et du peuple vietnamiens, un grand ami de la Russie, et qui a joué un grand rôle dans la consolidation et le renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, a affirmé à la presse l'ambassadeur de Russie au Vietnam, G.S. Bezdetko.

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

Après avoir appris le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le diplomate russe a exprimé sa tristesse et a adressé ses plus sincères condoléances à la famille du défunt, aux dirigeants et au peuple vietnamiens.

Il s’est déclaré très attristé par le décès du secrétaire général du Comité central du PCV, Nguyên Phu Trong. "Nous tenons à présenter nos condoléances à tout le peuple vietnamien", a-t-il dit, ajoutant que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait consacré inconditionnellement toute sa vie au service de sa Patrie.

Il s’est ensuite déclaré convaincu que les générations futures se souviendraient du secrétaire général Nguyên Phu Trong avec une profonde gratitude pour ses contributions au développement national, au renforcement du rôle et de l'influence du Vietnam dans le monde contemporain.

Concernant le rôle du chef du PCV dans la consolidation et le renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays, le diplomate russe a déclaré que les Russes se souviendraient de lui d'abord comme un grand ami de la Russie.

Le secrétaire général a fait beaucoup de choses pour renforcer la coopération multiforme dans les cadres bilatéral, régional et international, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur G.S. Bezdetko a rappelé que Nguyên Phu Trong avait conduit à plusieurs reprises des délégations de haut niveau pour effectuer des visites en Russie.

Au cours de ces visites, des accords importants ont été conclus qui continuent à définir des orientations de la coopération substantielle entre les deux pays dans des domaines clés, notamment l'énergie et les carburants, le commerce et l'investissement, la défense et la sécurité, l'éducation et la formation des ressources humaines, les sciences et les technologies, la culture et le tourisme, a-t-il constaté.

S’agissant des contributions du secrétaire général à la politique étrangère du Vietnam, G.S. Bezdetko a commenté qu’en tant que politicien expérimenté, Nguyên Phu Trong avait défini de bonnes priorités et avait vu l'essentiel et qu’il s’était toujours efforcé de faire du Vietnam un centre de force moderne et autonome, non seulement dans la région mais aussi dans le monde.

La "diplomatie du bambou", promue par le défunt dirigeant, a reçu la reconnaissance et le respect du monde entier, a-t-il affirmé.

G.S. Bezdetko a souligné qu'aujourd'hui, alors que le monde connaissait de profonds changements et que les mécanismes de coopération établis perdaient progressivement de leur efficacité, une telle diplomatie était particulièrement nécessaire, fondée sur les intérêts du développement et de la prospérité de tous les membres de la communauté internationale, les idéaux de paix, d'amitié, de bon voisinage et de compréhension mutuelle.

L’ambassadeur russe s’est déclaré convaincu que l'héritage politique de Nguyên Phu Trong continuerait à conserver sa valeur pendant des décennies après son décès.

VNA/CVN