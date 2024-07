Vietnam - Laos

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un leader avec une grande personnalité

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), la diplomate a exprimé ses plus sincères condoléances pour le décès du secrétaire général. Ce qui suit est une traduction française de l’interview réalisée par la VNA.

Comment évaluez-vous le rôle et la contribution du Secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, à l'édification et au développement du pays, en particulier dans l'édification et la rectification du Parti, ainsi que dans la lutte contre la corruption et d'autres phénomènes négatifs ?

Tout d'abord, je voudrais exprimer mes plus sincères condoléances suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong. Le Parti, l’État et le peuple du Laos ont perdu un camarade extrêmement proche. Pour commémorer le secrétaire général, le Parti et le gouvernement lao ont décidé le 22 juillet d'observer un deuil national, avec des drapeaux en berne et toutes les formes d'activités de divertissement devant être suspendues au Laos et dans ses ambassades et missions diplomatiques à l'étranger le 25 et 26 juillet.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un responsable exemplaire du Parti et de l'État du Vietnam, ainsi qu'un dirigeant digne de confiance et aimé du peuple. Il est également un ami extrêmement proche du Parti, de l’État et du peuple lao.

Dans le contexte de divers problèmes complexes de la situation mondiale, avec d'autres dirigeants, le secrétaire général a donné de nombreuses instructions profondes, amenant le Parti communiste du Vietnam (PCV) à proposer des politiques saines, aidant le pays à surmonter tous les obstacles.

En particulier, dans l’œuvre du Renouveau, il a laissé de nombreuses empreintes dans le travail idéologique du Parti, contribuant à l'élaboration de politiques et de lignes directrices au niveau stratégique, à la construction et au perfectionnement de la théorie de la politique de renouveau du Parti et à aider le Vietnam à obtenir des acquis importants et historiquement significatifs.

Le Vietnam a fait de grands progrès, avec une position avancée au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et dans le monde en général. Actuellement, c’est l’un des pays leaders en matière de développement économique au sein de l’ASEAN. C'est grâce à la direction du PCV, dirigée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Notamment, de nombreux idéaux, points de vue et principes directeurs dans la prévention et la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs initiés et dirigés par le Secrétaire général se sont révélés efficaces et confirmés par la pratique, apportant de nombreuses leçons et expériences précieuses, tant théoriques que pratiques.

Que pensez-vous des contributions théoriques et pratiques du chef du Parti à la "diplomatie du bambou" du Vietnam ?

La politique de "diplomatie du bambou" du secrétaire général Nguyên Phu Trong est un aspect très important qui a aidé le Vietnam à se développer et à progresser régulièrement.

Les réalisations diplomatiques que le pays a récoltées au cours des dernières années sont le fruit des efforts conjoints de l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée, la direction directe et globale du Parti, dirigée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, étant le facteur le plus important et le plus décisif.

Face à la situation mondiale complexe, le Vietnam a mis en œuvre avec succès sa politique étrangère consistant à continuer de promouvoir de bonnes relations avec tous les pays. Elle a notamment accueilli récemment des dirigeants de puissances, démontrant l’identité de la "diplomatie du bambou".

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et d'autres dirigeants du PCV ont adopté une politique étrangère très flexible, aidant le Vietnam à surmonter les défis, à élargir ses relations extérieures et à établir des relations stratégiques avec de nombreux pays, se développant ainsi régulièrement dans la nouvelle période. Notamment, grâce à cette coopération et à l’augmentation des investissements étrangers, le Vietnam a amélioré le niveau de vie de sa population et maintenu une croissance stable.

Sous la direction du PCV, doté d'une politique étrangère et de lignes directrices saines, le Vietnam a gagné l'admiration de la communauté internationale.

Comment évaluez-vous le rôle du secrétaire général du Parti dans la promotion de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos ?

Le camarade Nguyên Phu Trong a hérité de la tradition du Président Hô Chi Minh, qui, avec les Présidents Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, a jeté une base solide pour les relations Laos-Vietnam, pour continuer à développer des relations spéciales et une coopération intégrale entre les deux pays.

Il a apporté une contribution importante au renforcement et au développement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les peuples du Laos et du Vietnam au cours de ces dernières années.

Le secrétaire général a affirmé que les relations Vietnam - Laos jouent toujours un rôle particulièrement important et constituent une priorité absolue dans la politique étrangère du Vietnam.

Au cours de son mandat, il a effectué trois visites amicales officielles au Laos en 2011, 2016 et 2019.

La visite au Laos en novembre 2016 était la première visite à l'étranger après sa réélection au poste de secrétaire général lors du XIIe Congrès national du Parti communiste vietnamien tenu en janvier 2016.

Le fait que le secrétaire général Nguyên Phu Trong ait choisi de visiter le Laos lors de son premier voyage à l'étranger montre que le Parti, le gouvernement et le peuple du Vietnam apprécient toujours les relations entre les deux pays et affirme une manifestation vivante de l'amitié spéciale Laos - Vietnam, une relation qui a résisté à l'épreuve du temps et a été construit avec le sang de nombreuses personnes, soldats révolutionnaires des deux pays.

En particulier, lors de sa visite officielle amicale au Laos en novembre 2016, le secrétaire général Nguyên Phu Trong, au nom du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, a présenté au Parti, à l'État et au peuple du Laos le bâtiment de l'Assemblée nationale (le projet a été construit au Plais de That Luang (capitale du centre-ville de Vientiane). Le bâtiment de l'Assemblée nationale lao témoigne de la solidarité particulière, de l'amitié fidèle, et pure entre les deux pays et les deux peuples.

En tant que chef du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a toujours affirmé la politique cohérente du Vietnam dans les relations avec le Laos, en se concentrant sur la consolidation et le renforcement de la solidarité particulière, de la confiance étroite et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos dans la nouvelle étape de développement de chaque Parti et de chaque pays. Il a également affirmé le soutien fort et global du Vietnam à l’œuvre de Renouveau, de la défense et de la construction au Laos.

Le camarade Nguyên Phu Trong s'est rendu dans la province d'Attapeu, où il a encouragé les entreprises vietnamiennes à investir dans la localité pour contribuer à stimuler le développement économique et à promouvoir de nouvelles constructions rurales. On peut affirmer que le camarade Nguyên Phu Trong a apporté de nombreuses contributions aux relations spéciales Laos - Vietnam.

Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez le secrétaire général du Parti ?

On se souvient toujours du secrétaire général comme d'une personne dotée d'une personnalité grande, exemplaire mais extrêmement simple. L'attention et les précieux partages du secrétaire général ont fortement renforcé la solidarité et la confiance du peuple dans le Parti et l'État.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un noble dirigeant en qui le peuple a toujours confiance et dont il est fier, et constitue un exemple que les cadres du Parti, de l'État et du peuple suivent et dont ils apprennent toujours.

Mon souvenir le plus profond est la fois où j'ai rencontré le secrétaire général Nguyên Phu Trong à l'occasion de la rencontre entre les deux Politburo du Parti révolutionnaire populaire lao et du Parti communiste du Vietnam le 26 février 2024. J'ai participé et pris des photos de groupe avec les deux pays. Des délégations de haut niveau, dont le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le secrétaire général Thongloun Sisoulith (qui se tiennent au centre sur la photo). Cette image restera à jamais mon souvenir le plus inoubliable et le plus important.

