Décès du SG Nguyên Phu Trong

Des habitants dans tout le pays expriment leurs infinies condoléances

La cérémonie funéraire solennelle pour rendre hommage au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, selon les rituels de deuil national, a lieu à la Maison funèbre nationale, 5 rue Trân Thánh Tông, à Hanoï, à partir de 07h00 à 22h du 25 juillet 2024 et de 07h00 du 26 juillet 2024. Cette cérémonie est également organisée au Palais de la Réunification à Hô Chi Minh-Ville, dans son village natal à la commune de Dông Hôi, district de Dông Anh, à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Depuis 7h00, un grand nombre de personnes sont venues rendre hommage au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong à la Maison funèbre nationale, 5 rue Trân Thanh Tông.

Dào Thi Ngoc Lan, une ancienne combattante du village de Phuc Xuyên, commune de Vong Xuyên, district de Phuc Tho, Hanoï, a déclaré que pour rendre hommage au secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, elle avait loué une chambre près de la Maison funèbre nationale No5 rue Trân Thánh Tông. Ce matin, elle s'est réveillée à l'aube et était présente à plus de 4 heures pour finaliser les démarches capables de rendre hommage au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

"C'est un leader dévoué à la Patrie et au peuple. À la nouvelle du décès du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, je pleure tous les jours. J'espère que les cadres et les membres du Parti continueront à apprendre de l'exemple moral de Hô Chi Minh et à suivre les qualités secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong", a-t-elle partagé.

Photo : VNA/CVN

Hoàng Van Toàn (54 ans, Tu Son, Bac Ninh) et son épouse étaient présents devant la Maison funèbre à 5 heures. Il a déclaré que ces derniers jours, les paroles, les histoires de notre peuple dans toutes les régions du pays consacrées au secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong étaient abondantes dans la presse, sur les réseaux sociaux et sur le lieu de travail.

De nombreuses personnes ont exprimé leur tristesse comme si elles avaient perdu un membre de leur famille, a-t-il indiqué.

C'est un leader honnête et exemplaire avec un style de vie simple, du courage et de la sagesse. De nombreux Vietnamiens le respectent et l'aiment, a-t-il dit.

Lê Van Dông, un ancien combattant originaire de la province de Thanh Hoa, présent devant la Maison funèbre nationale, 5 rue Trân Thánh Tông, a dit que les habitants aimaient beaucoup la célèbre parole du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong: "Une fois le four chaud, même le bois frais va brûler". Cela démontre la détermination de fer du secrétaire général à diriger l'ensemble du Parti et du peuple dans la lutte contre la corruption et la négativité.

Photo : VNA/CVN

Au village de Lai Dà, commune de Dông Hôi, les villageois et d’autres habitants venus d’autres localités du pays ont assisté à la cérémonie funéraire du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Le secrétaire du Comité du Parti du district de Dông Anh, Lê Trung Kiên, a déclaré que l'organisation des cérémonies funéraire et commémorative du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong était un grand honneur et une grande responsabilité pour les autorités et les habitants locaux.

Les autorités et les habitants ont préparé de toute urgence, pleinement et rapidement, les conditions nécessaires à l'organisation solennelle de ces cérémonies, selon les rituels de deuil national , contribuant ainsi à exprimer le respect et les condoléances infinies du Comité du Parti, des autorités, des forces armées et du peuple du district de Dông Anh au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

À Hô Chi Minh-Ville, Hà Van Beo (76 ans, province de Bên Tre) fait la queue pour rendre hommage au secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong à la Salle de réunification de Hô Chi Minh-Ville. Il a exprimé ses plus sincères condoléances à un noble dirigeant. Le travail accompli par le Secrétaire général profite au pays et à la population.

Photo : VNA/CVN

Trân Thi Thôi, une personne de Hô Chi Minh-Ville, a dit être extrêmement triste et attristée. Les actions du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, pour le pays et le peuple sont extrêmement importantes.

Exprimant également ses regrets infinis suite au décès du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, Hoàng Dôn Nhât Tân, ancien rédacteur en chef du journal Tuôi Tre (Jeunesse), a déclaré que même si le camarade Nguyên Phu Trong est décédé, la révolution vietnamienne continue à progresser et se développer sur la voie choisie par le Parti et l'Oncle Hô.

VNA/CVN