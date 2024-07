Nguyên Phu Trong, un dirigeant sincère et dévoué

>> Le SG Nguyên Phu Trong : une diplomatie vietnamienne intégrale et moderne, imprégnée de l'identité du "bambou vietnamien"

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a rehaussé la position du PCV

>> Un leader qui a consacré toute sa vie au pays et au peuple

>> Le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, s’est éteint

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, "inspirateur de la diplomatie du bambou"

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato’ Tan Yang Thai, a exprimé sa profonde sympathie suite au décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Voici l’intégralité de son interview :

Comment évaluez-vous le rôle et la contribution du secrétaire général Nguyên Phu Trong à la construction et au développement national du Vietnam, en particulier dans la construction et le modelage du PCV et dans la lutte contre la corruption ?

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a joué un rôle déterminant, en tant que secrétaire général du PCV depuis 2011 et président du Vietnam de 2018 à 2021. Au cours de ses longues et distinguées années de service, il a apporté de nombreuses contributions au développement du Vietnam, notamment sa campagne anti-corruption. Il s’est efforcé de sensibiliser les Vietnamiens de tous horizons, que ce soit au sein du gouvernement, du secteur privé ou du grand public, au fléau de la corruption et à la façon dont la corruption peut être préjudiciable au développement de la nation.

Sous sa direction, le Vietnam a également continué à mettre en œuvre des réformes économiques globales visant à développer une économie de marché. Son administration a mis l’accent sur l’amélioration de l’environnement des affaires, l’attraction des investissements étrangers et l’intégration plus profonde du Vietnam dans l’économie mondiale par le biais d’accords commerciaux, tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Du point de vue de la politique étrangère, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a montré à quel point il était compétent en mettant en œuvre la "diplomatie du bambou" ; renforçant habilement la position internationale du Vietnam et en diversifiant ses relations extérieures. Il s’est concentré sur l’équilibre des relations du Vietnam avec les grandes puissances tout en promouvant le rôle du Vietnam dans les organisations régionales telles que l’ASEAN. Cela a accru l’influence diplomatique du Vietnam et offert des opportunités de partenariats économiques.

Photo : VNA/CVN

Que pensez-vous des contributions théoriques et pratiques du secrétaire général Nguyên Phu Trong à la formation et au développement de la "diplomatie du bambou" du Vietnam ?

La philosophie du secrétaire général Nguyên Phu Trong a considérablement influencé la politique étrangère du Vietnam, souvent appelée "diplomatie du bambou". Cette approche met l’accent sur la résilience, la flexibilité et l’adaptabilité, semblables aux caractéristiques du bambou, qui se plie mais ne se brise pas sous la pression.

Le Vietnam poursuit une politique étrangère multidimensionnelle axée sur l’équilibre des relations avec les grandes puissances, le renforcement de la coopération régionale, l’approfondissement de l’intégration mondiale et la promotion de la paix et de la stabilité, sans compromettre ses intérêts nationaux fondamentaux et sa souveraineté.

Comment évaluez-vous le rôle du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans la promotion des relations entre le Vietnam et la Malaisie ?

Nguyên Phu Trong, en tant que secrétaire général du PCV, a joué un rôle important dans l’élaboration des relations étrangères du Vietnam, notamment avec la Malaisie. Son leadership a souligné l’importance de l’unité et de la coopération de l’ASEAN, qui regroupe à la fois la Malaisie et le Vietnam.

Sous sa direction, des efforts ont été déployés pour renforcer les relations bilatérales entre le Vietnam et la Malaisie. Cela comprend la coopération économique, les accords commerciaux et le dialogue politique pour promouvoir la compréhension mutuelle et la collaboration.

Un jalon important a été franchi sous sa direction avisée lorsque le partenariat stratégique entre la Malaisie et le Vietnam a été établi en 2015. Depuis lors, les relations entre les deux pays se sont renforcées avec une augmentation du commerce et des investissements, une coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation, du tourisme, de la culture et des interactions entre les peuples, ainsi que les échanges de visites de haut niveau. Les relations étroites entre la Malaisie et le Vietnam ont été cultivées et maintenues jusqu’à ce qu’elles ont atteint l’année dernière le cap du 50e anniversaire, au cours duquel le secrétaire général Nguyên Phu Trong a rencontré le Premier ministre Anwar Ibrahim lors de sa visite à Hanoi, au Vietnam.

Quelle est votre impression du secrétaire général Nguyên Phu Trong ?

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un dirigeant sincère et dévoué, avec des visions ambitieuses pour son pays et ses compatriotes. Il était vraiment dévoué et infatigable dans ses efforts pour servir son pays pour le bien du peuple vietnamien.

L’année dernière, lorsque le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a rencontré le secrétaire général Nguyên Phu Trong lors de sa visite à Hanoi, les relations entre eux étaient bonnes. Les idées du secrétaire général sur la préservation de l’autonomie stratégique et la promotion de la bonne gouvernance au Vietnam ont laissé une impression positive au Premier ministre Anwar Ibrahim.

En tant que dirigeant, il est tenu en haute estime par le peuple vietnamien. Je crois que les générations de Vietnamiens à venir s’inspireront de la manière dont il a vécu sa vie au service du peuple et du pays du Vietnam.

VNA/CVN