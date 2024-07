Des experts asiatiques soulignent des empreintes du chef du Parti communiste du Vietnam

Avec le décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, le Parti communiste et le peuple chinois perdent un bon ami, un bon camarade et un bon frère, a souligné Miliang, directeur du Centre d'études sur l'Asie du Sud-Est et directeur de l'Institut de droit de l'Université des langues étrangères de Pékin, lors d'un entretien avec l'Agence vietnamienne d’information (VNA).

Miliang a souligné que le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong était une grande perte pour le PCV et le peuple vietnamien ainsi que pour la cause du Renouveau et de l'ouverture du Vietnam. Il est non seulement un dirigeant exceptionnel du Parti et du peuple vietnamiens, mais aussi un dirigeant profondément aimé du peuple chinois, a-t-il réitéré.

Pendant plus de 10 ans d’occupation du poste de secrétaire général, il a apporté de nombreuses contributions importantes au travail d’édification du Parti et obtenu des succès remarquables dans la lutte contre la corruption et la consolidation de la direction du Parti, a-t-il souligné.

Par ailleurs, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a apporté de nombreuses contributions à la cause du Dôi moi (Renouveau) du Vietnam. Ayant occupé différents postes ces dernières années, Nguyên Phu Trong a activement promu l'intégration mondiale du Vietnam et favorisé la coopération entre le Vietnam et d’autres pays dans le monde, a-t-il ajouté.

Sous la direction du chef du Parti, les relations économiques et commerciales entre les deux pays se sont développées rapidement et le Vietnam est devenu le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN, tandis que les échanges politiques et culturels entre les deux parties se sont également intensifiés.

Kwon Seong Taek, vice-président de l'Association d'échanges économiques et culturels République de Corée - Vietnam (KOVECA), a attaché une grande importance aux contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong à la stratégie des affaires extérieures, au développement culturel et au maintien du bloc de grande union nationale.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a étudié les sciences humaines et littéraires et a travaillé comme journaliste. Grâce à ces bases, toutes ses orientations et stratégies ont pris la culture comme épine dorsale, a-t-il estimé. Il a également apprécié le rôle du chef du Parti dans le renforcement des relations entre le Vietnam et la République de Corée, notamment après avoir assumé le poste de secrétaire général du PCV.

Faisant référence à la politique de "diplomatie du bambou" initiée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, il a déclaré que les orientations de cette diplomatie se reflétaient dans la politique étrangère du Vietnam envers la République de Corée.

Le recteur de l'Université Vietnam - Japon, le professeur Furuta Motoo a également salué les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong à la cause d’édification et de développement du pays. Il a souligné que sous sa direction, les liens entre le Vietnam et le Japon ont été fructueusement renforcés et élevés au rang de partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

En Indonésie, Irwan Santosa, expert principal du magazine Kompas Research, a estimé lors d’une interview accordée à la VNA que Nguyên Phu Trong était un leader proche du peuple et que le succès du Vietnam venait d'un leader qui travaille toujours au service du peuple.

L'héritage du secrétaire général Nguyên Phu Trong restera, a-t-il déclaré, espérant que les bonnes choses que le chef du parti a laissées au Vietnam continueront à être maintenues et promues.

