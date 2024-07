Parti

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, "inspirateur de la diplomatie du bambou"

À la suite du décès du secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a fait part de ses réflexions et impressions sur l'empreinte et les contributions de feu le chef du PCV au renforcement des relations bilatérales. Interview accordée au Courrier du Vietnam .

Photo : VNA/CVN

Que pensez-vous des contributions du SG Nguyên Phu Trong au développement socio-économique du Vietnam ces dernières années ?

Avant toute chose, je souhaiterais présenter nos sincères condoléances à la famille, aux autorités et au peuple du Vietnam, à la suite de la disparition du SG du Parti communiste Nguyên Phu Trong, que la France avait appris à connaître et appréciait beaucoup. Les messages de condoléances du président de la République et du président du Sénat français aux autorités vietnamiennes ont souligné le rôle majeur joué par le SG dans le renforcement de l’amitié et du partenariat entre nos deux pays.

Je crois que le SG, par l’ensemble de sa carrière dédiée à ses idéaux et au service de la nation vietnamienne, a pris une part très active au développement économique et social très important du Vietnam depuis 40 ans.

Par le Dôi moi (Renouveau), il a été l’un des acteurs de la transformation du Vietnam de la fin des années 80 au début des années 90, avant de progressivement prendre des postes à très haute responsabilité au sein de l’État vietnamien. Les trois derniers mandats qu’il a exercés comme SG du PCV ont contribué à affermir cette ligne de développement et d’ouverture choisie par le Vietnam à la fin des années 80.

Pour les partenaires du Vietnam, il est incontestablement une image forte qui incarne cette transformation, cette ouverture, cette main tendue par le Vietnam vers ses partenaires, que la France a été très heureuse de saisir il y a maintenant plus de 30 ans.

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

Le Vietnam mise actuellement sur la "diplomatie du bambou", caractérisée par des racines solides, un tronc robuste et des branches souples et flexibles. Selon vous, quel est le rôle du SG Nguyên Phu Trong dans la théorisation de cette doctrine diplomatique dans la politique étrangère du Vietnam ?

Je crois que par ses fonctions à différents moments de sa vie, le SG a été l’un des inspirateurs principaux de cette diplomatie qui correspond bien à la stratégie générale adoptée par le Vietnam à la fin des années 80. Une stratégie d’ouverture pour travailler avec le monde en faveur du développement du pays, mais également de la stabilité de la région. C’est en ce sens que le président du Sénat a souligné dans le message qu’il a adressé au président de l’Assemblée nationale, le rôle essentiel joué par le SG pour que le Vietnam soit stabilisateur et faiseur de paix dans la région.

Et nous n’oublions évidemment pas que c’est dans le cadre de cette diplomatie du bambou que la France et le Vietnam ont signé un partenariat stratégique il y a maintenant 11 ans. Ce partenariat stratégique ouvert à de nouveaux pays est aussi l’un des symboles des politiques fortes laissées par le SG disparu.

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

Que remarquez-vous des empreintes, des contributions du SG Nguyên Phu Trong dans le développement des relations franco-vietnamiennes, ainsi que dans le maintien de la stabilité et de la paix dans la région ?

Le SG a incontestablement joué un rôle très important par l’orientation générale qu’il a donnée. Je citais le partenariat stratégique signé avec la France, mais il y a également eu des rencontres très importantes avec de hauts responsables français.

Son déplacement à Paris en 2018 et sa rencontre avec le président Macron avaient été un moment très important pour fixer un nouveau cap dans la relation bilatérale, repris avec encore plus d’énergie lors de l’entretien téléphonique entre le SG et le président de la République en octobre dernier à l’occasion du 50e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques.

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

Je crois que le SG laisse également le souvenir d’une personnalité chaleureuse dans les entretiens. Le président Larcher le rappelle dans son message de condoléances. Le SG savait exprimer une vision claire des objectifs du Vietnam, une volonté d’ouverture, de travail avec les autres ; ce qui permettait à ses interlocuteurs, en l’occurrence français, de bien comprendre sa position et de chercher des points de convergence des intérêts.

Deux exemples de cette année marquent justement l’importance de l’impulsion donnée par le SG et de son legs à nos relations bilatérales. La première c’est le cap de renforcement de notre partenariat stratégique selon des axes très précis dont le premier est le soutien à la souveraineté du Vietnam. Le deuxième évènement symbolique de ce rapprochement franco-vietnamien est la venue du ministre français des Armées, M. Lecornu, pour la commémoration du 70e anniversaire de Diên Biên Phu. Voilà un exemple de résultat véritable de l’impulsion que le SG a souhaité donner à la politique étrangère vietnamienne dans la relation avec la France.

Photo : Trong Duc/VNA/CVN

Pourriez-vous partager votre réflexion et aussi vos impressions sur le SG Nguyên Phu Trong ?

Je n’ai malheureusement pas eu la chance de rencontrer le SG depuis mon arrivée en septembre dernier. Mais je me réfère aux échos que j’ai eus du président de la République et du président du Sénat, entre autres, qui, l’un comme l’autre ont fait part de leur émotion à l’annonce de la disparition du SG, en se rappelant des moments riches, intenses et chaleureux passés avec lui et qui ont permis de mener une réflexion en profondeur sur les intérêts du Vietnam, ceux de la France et nos intérêts communs dans la construction d’un partenariat, qui s’appuie sur notre histoire commune.

Photo : VNA/CVN

Le SG Nguyên Phu Trong est qualifié d'excellent disciple du Président Hô Chi Minh. Qu'en pensez-vous ?

Il m’est difficile bien évidemment de me prononcer de cette façon, je ne connais pas suffisamment le SG et son œuvre. Moi je crois que s’il y a quelque chose qui peut rapprocher Hô Chi Minh et le SG, vu de la part d’un Français, c’est évidemment la bonne connaissance de l’histoire de la politique française, - le SG était un historien de formation - comme le Président Hô Chi Minh connaissait parfaitement, comme les leaders de l’indépendance du Vietnam connaissaient parfaitement l’histoire de la France, avaient une relation qui évidemment était une relation de lutte contre la France, mais qui était aussi nourrie par une partie de la culture française. Je pense que le SG avait certainement aussi cela à l’esprit dans la façon d’aborder la relation avec la France. En tout cas, il a manifesté à l’égard de notre pays une réelle ouverture, un réel intérêt, et la France lui en est profondément reconnaissante.

Propos recueillis par Hông Anh/CVN