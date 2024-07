Les grandes contributions du SG Nguyên Phu Trong à travers le point de vue d'un ami algérien

Photo : VNA/CVN

Sous la direction du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, le PCV a conduit le pays à obtenir des réalisations socio-économiques remarquables, a déclaré Mohamed Djouadj, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), ajoutant que le Vietnam est devenu un modèle de développement durable dans des conditions difficiles et complexes, s’appuyant sur sa force endogène et ses qualités nationales supérieures.

S’agissant de la culture, il a estimé que le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a consacré beaucoup d’enthousiasme au désir de construire une culture avancée, imprégnée d’identité nationale. Ceci est considéré comme le véritable fondement spirituel de la société, la force interne et une force motrice importante pour le développement du Vietnam.

Imprégné de l’idéologie du Président Hô Chi Minh, pleinement conscient de la place et du rôle importants de la culture, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a dit : "La culture est l’âme de la nation", "Tant que la culture existera, la nation existera".

Afin de raviver et de développer la culture nationale, avec une vision profonde et une vision stratégique, le secrétaire général du Parti a identifié six tâches spécifiques : Premièrement, susciter davantage l’esprit de patriotisme, la volonté d’autosuffisance, l’esprit de solidarité et le désir de développer un pays prospère et heureux pour toute la nation ; Deuxièmement, construire le peuple vietnamien dans la période de l’innovation, du développement et de l’intégration avec des valeurs standard appropriées associées à la préservation et à la promotion des valeurs familiales vietnamiennes, des systèmes de valeurs culturelles et des valeurs de la nation nationale. Troisièmement, le développement global et simultané des domaines culturels, de l’environnement culturel et de la vie culturelle ; Quatrièmement, renforcer le rôle des créateurs et des bénéficiaires culturels, à savoir les personnes ; Cinquièmement, se concentrer sur la construction du Parti et du système politique en termes de culture et d’éthique ; Sixièmement, la création d’un environnement culturel numérique adapté à l’économie numérique, à la société numérique et au citoyen numérique.

Appréciant hautement la politique de la diplomatique du bambou du Vietnam, Mohamed Djouadj a dit que l’école de diplomatie imprégnée de l’identité du "bambou vietnamien" lancée par le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, était un héritage de la tradition historique vietnamienne et incarnait l’idéologie du Président Hô Chi Minh sur la diplomatie, en particulier basée sur des circonstances spécifiques dans le contexte actuel.

La diplomatie imprégnée de l'identité du "bambou vietnamien" apporte des résultats positifs pour le Vietnam. Ce pays a établi de vastes relations de coopération avec d'autres pays, élargi son réseau de partenaires dans des conditions, tout en garantissant la souveraineté et l’intégrité territoriale et maximisant les intérêts nationaux.

La diplomatie du bambou a également aidé le Vietnam à créer des miracles économiques avec le taux de croissance le plus rapide de la région d’Asie du Sud-Est, la position internationale du Vietnam ne cesse de s’améliorer, et le peuple vietnamien est de plus en plus fier de son pays, a noté Mohamed Djouadj.

À l’époque où le camarade Nguyên Phu Trong était secrétaire général du Parti, le pays était pacifique et les gens étaient en sécurité, l’économie s’est développée et la société était stable et la réputation internationale du Vietnam s’est renforcée de plus en plus, a souligné Mohamed Djouadj.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a laissé un grand et profond héritage dans la politique d’affaires extérieures du Vietnam. Grâce à l’héritage et au renforcement des traditions diplomatiques de la nation, à l’application créative du marxisme-léninisme et de l’idéologie de Hô Chi Minh, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a conduit le Viet Nam à la mise en œuvre continue d’une politique d’affaires extérieures de manière indépendante, autonome, diversifiée et multilatéral dans un contexte international et régional complexe. On peut dire que le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, a réussi à façonner et à appliquer l’art d’équilibrer les relations avec les grandes puissances pour le Vietnam.

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, est toujours un brillant exemple d’étude et de respect de l’idéologie, de l’éthique et du style de Hô Chi Minh, qui doit être étudié et suivi par la jeune génération. La plus grande leçon que la jeune génération vietnamienne doit apprendre et suivre le secrétaire général du Parti est le mental d’acier et la volonté de ne pas reculer devant les difficultés et les défis, de vivre et de se consacrer au mieux...

Photo : VNA/CVN

Avec le décès de Nguyên Phu Trong, la République socialiste du Viet Nam a perdu un combattant sage et un dirigeant distingué qui a été reconnu par l’histoire pour avoir contribué efficacement à la renaissance de son pays à tous les niveaux politique, diplomatique, économique et culturel, laissant des empreintes immortelles sur le processus d’édification d’un État moderne et prospère.

Le décès du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong constitue une perte énorme pour le Parti communiste du Vietnam, l'État et, plus encore, pour l'ensemble du peuple vietnamien. L’héritage du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, un dirigeant avisé qui a consacré toute sa vie à la lutte pour l'indépendance du Vietnam et pour la paix et la prospérité du peuple vietnamien, continuera à inspirer les générations futures au Vietnam, a conclu Mohamed Djouadj.

VNA/CVN