La théorie du secrétaire général Nguyên Phu Trong appréciée par des experts allemands

"Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, est un homme politique particulier et unique. Pour moi, il est un théoricien profond - une qualité rare dans la politique mondiale d'aujourd'hui" , a partagé le Professeur-Docteur allemand Günter Giesenfeld avec les correspondants de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en Allemagne.

Photo : VNA/CVN

Le Prof. Dr. Günter Giesenfeld, président de l'Association d'amitié Allemagne - Vietnam, a traduit en allemand, avec son épouse, l'article Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme du secrétaire général Nguyên Phu Trong. Ce livre aide ainsi les lecteurs allemands à mieux comprendre le socialisme et le chemin choisi par le Vietnam.

Selon Günter Giesenfeld, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a été mentionné à plusieurs reprises par la presse et le public allemands pour sa campagne anti-corruption forte et efficace. Il est un homme politique particulier, un théoricien rare dans la politique mondiale d'aujourd'hui.

"Pour moi, Nguyên Phu Trong est un socialiste prêt et capable de comprendre et d'appliquer correctement ce concept très abstrait et idéal", a partagé le Prof-Dr. Günter Giesenfeld.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le Prof-Dr. Michael Brie, président du Conseil consultatif scientifique de la Fondation Rosa Luxemburg (RLS), a également partagé son choc à la nouvelle du décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong, qu'il a qualifié de grande perte pour le peuple vietnamien.

Michael Brie a déclaré que l'article Quelques questions théoriques et pratiques sur le socialisme et la voie vers le socialisme du secrétaire général Nguyên Phu Trong a attiré l'attention parce que le Vietnam a surmonté les limites fondamentales de la deuxième vague du socialisme issue de l'expérience de l’Union soviétique.

Philip Degenhardt, directeur du Centre de dialogue et de coopération internationaux de la RLS et ancien chef du bureau de la RLS pour l'Asie du Sud-Est à Hanoï, a souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était une personne qui luttait fortement contre la corruption.

Philip Degenhardt est également très intéressé par les recherches du secrétaire général sur le socialisme et une économie de marché à orientation socialiste, les qualifiant d'"étoile de guide", une base pour les projets des chercheurs ces dernières années. Il a exprimé sa conviction que l'héritage du secrétaire général Nguyên Phu Trong restera à jamais et que le Parti communiste du Vietnam continuera à suivre la voie tracée par le secrétaire général et le XIIIe Congrès du Parti.

VNA/CVN