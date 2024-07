Le Laos organise des funérailles nationales à la mémoire du SG Nguyên Phu Trong

Photo : VNA/CVN

Les funérailles nationales ont commencé par la cérémonie de mise en berne du drapeau. Le personnel du Bureau du Premier ministre lao a observé une minute de silence pour exprimer ses sincères condoléances suite au décès du secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, qui a apporté une grande et importante contribution au développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples du Laos et du Vietnam.

Le ministre et président du bureau du Premier ministre lao, Bouakhong Nammavong, a déclaré que le Parti, l'État et le du Laos avaient perdu leur ami le plus proche et le plus intime. Par conséquent, le Parti et le gouvernement lao ont convenu d’organiser le deuil national au Laos, aux ambassades et aux missions diplomatiques lao à l'étranger.

Photo : VNA/CVN

À partir du 25 juillet, les ministères, les branches, les agences du niveau central comme local ainsi que l'Association d'amitié Laos - Vietnam ont envoyé les messages de condoléances et des délégations pour venir à l'ambassade du Vietnam et aux consulats généraux du Vietnam au Laos pour rendre hommage et écrire dans le registre de condoléances à la mémoire du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Ces derniers jours, les principaux médias et agences de presse du Laos ont publié de nombreux nouvelles, articles, interviews, documentaires... avec des contenus parlant des grandes et importantes contributions du camarade secrétaire général Nguyên Phu Trong aux relations Vietnam - Laos.

Les agences et unités du niveau central comme local au Laos mettent en berne le drapeau. Les ambassades et les représentations diplomatiques du Laos à l'étranger font de même.

VNA/CVN