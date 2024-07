Respect du premier écrivain sud-coréen à écrire un livre sur le SG Nguyên Phu Trong

Le secrétaire général (SG) du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, est non seulement le plus haut dirigeant vietnamien, mais aussi un homme politique plein d'esprit et d'influence mondiale, a déclaré l'écrivain sud-coréen Cho Chul-hyeon, le premier au monde à écrire un livre exclusivement sur le dirigeant, à l'Agence Vietnamienne d'Information.

Le livre de l'auteur Cho Chul-hyeon a été publié en République de Corée à la mi-mai 2024, puis l’Agence Vietnamienne d’Information a acheté les droits d'auteur de cet ouvrage qui sera publié en vietnamien et en coréen dans les temps à venir. La publication du livre devrait renforcer davantage l'amitié et la coopération entre les deux nations.

Après avoir appris son décès, le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine ont envoyé leurs condoléances tandis que le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping est venu à l'ambassade du Vietnam en Chine pour rendre hommage au dirigeant vietnamien, a souligné l'écrivain, affirmant que cela montrait les contributions du défunt au monde.

L'écrivain Cho Chul-hyeon s'est rendu dans le village de Lai Da (commune de Dông Hôi, district de Dông Anh, Hanoï) pour brûler des bâtons d'encens en commémoration du secrétaire général Nguyên Phu Trong, a rencontré un ami d'enfance du secrétaire général. Il est également allé au lycée Nguyên Gia Thiêu où le secrétaire général a fait des études pendant ses années de lycée.

Intéressé par les dirigeants des pays du monde entier, l'écrivain Cho Chul-hyeon a été particulièrement impressionné par le secrétaire général Nguyên Phu Trong lorsqu’il a effectué une visite officielle en République de Corée en 2014. Lors de cette visite, le secrétaire général a établi de nombreuses bases importantes pour la future coopération bilatérale. En particulier, le dirigeant vietnamien a visité le bureau du président du groupe Samsung et a travaillé avec le vice-président de Samsung de l'époque, Lee Jae Yong.

C’est cette profonde impression qui a incité l’écrivain Cho Chul-hyeon à consacrer du temps à se renseigner sur le secrétaire général Nguyên Phu Trong. Il a été encore plus impressionné lorsque le secrétaire général Nguyên Phu Trong a obtenu son diplôme du département de littérature de l'université de Hanoï. Alors que la plupart des dirigeants mondiaux diplômés d’écoles en droit, en économie ou en politique, le secrétaire général Nguyên Phu Trong était très différent, ce qui rendait curieux l’auteur. Puis, il a recherché, traduit et lu les articles du secrétaire général dans la Revue communiste et a découvert qu'en termes de littérature, les œuvres du secrétaire général Nguyên Phu Trong étaient très faciles à comprendre et humaines. Plus il lisait, plus l'écrivain devenait fasciné et souhaitait en savoir plus sur ce leader spécial.

Pour recueillir des documents sur le secrétaire général Nguyên Phu Trong, l'écrivain s'est rendu à l'ambassade du Vietnam en République de Corée, à l'Académie diplomatique du Vietnam, a fait des recherches dans la presse, sur Internet et a rendu même les lieux visités par le secrétaire général Nguyên Phu Trong...

Cho Chul-hyeon a écrit dans une note de son livre de 420 pages, intitulé Secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong, commencé en 2022 et publié en mai de cette année à l'occasion du 80e anniversaire du dirigeant vietnamien qu'en regardant ce qu'a fait le secrétaire général Nguyên Phu Trong, on peut voir l'avenir du Vietnam puisqu'il a bien combiné et maintenu la théorie du communisme avec les avantages de l'économie de marché qui aide le Vietnam à s'ouvrir sur le monde.

Concernant le rôle de Nguyên Phu Trong pour le Parti, l'État et le peuple vietnamiens, il a souligné que tout au long de sa vie, le dirigeant a lutté pour la prospérité du pays et la position du peuple et de la nation vietnamiennes. Depuis qu'il a rejoint le Parti en décembre 1967, Nguyên Phu Trong a consacré toute sa vie à l'édification du Parti, suivant l'idéologie du Parti et assumant toutes les missions du Parti.

Cho Chul-hyeon raconte l'histoire du secrétaire général Nguyên Phu Trong, depuis son enfance jusqu'à l'époque où il a occupé divers postes importants à l'Assemblée nationale et au Parti.

Ses livres se concentrent sur trois sujets principaux, à savoir la diplomatie du bambou, la lutte contre la corruption et le maintien de politiques visant à perpétuer le communisme et à tirer en même temps profit des avantages de l'économie de marché.

