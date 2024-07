Cérémonie de commémoration au secrétaire général Nguyên Phu Trong aux États-Unis

Des dirigeants de l'ONU et des ambassadeurs auprès de l'ONU ont rendu hommage le 24 juillet, au secrétaire général Nguyên Phu Trong au siège de la Mission permanente du Vietnam à New York.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué le rôle de leadership clé du secrétaire général Nguyên Phu Trong, affirmant que sous sa direction, le Vietnam est devenu un partenaire de plus en plus important pour l'ONU. Il a adressé ses condoléances au gouvernement, au peuple vietnamien et à la famille du défunt.

Le même jour, le président de la 78e Assemblée générale des Nations unies Dennis Francis a rencontré l'ambassadeur Dang Hoàng Giang et a partagé la perte du peuple vietnamien suite au décès du secrétaire général.

L'ambassadeur Anouparb Vongnorkeo du Laos et l'ambassadeur Fu Cong de Chine ont également rendu hommage et écrit dans le registre de condoléances.

Le même jour, l'ambassade du Vietnam aux États-Unis a organisé à Washington D.C une cérémonie de commémoration du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, et a ouvert le registre de condoléances en hommage du dirigeant défunt.

Des délégations de fonctionnaires et d'employés de l'ambassade du Vietnam aux États-Unis, ainsi que divers bureaux et agences vietnamiens ont rendu hommage et écrit dans le registre de condoléances.

Des représentants d'agences de l'Administration américaines, du corps diplomatique, d'associations, d'entreprises, de grandes sociétés, et des Vietnamiens d'outre-mer ont rendu hommage, exprimé ses sincères condoléances et écrit dans le registre de condoléances au siège de l'ambassade du Vietnam aux États-Unis.

Au nom du Département d'État des États-Unis, le secrétaire d'État adjoint Dan Kritenbrink a exprimé son respecte et sa gratitude profonde pour les contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong aux relations Vietnam - États-Unis.

Kritenbrink a souligné que la vision stratégique, le leadership et les sentiments sincères du secrétaire général sont essentiels pour approfondir la confiance politique entre le Vietnam et les États-Unis et réaliser des avancées significatives au cours plus d'un siècle, notamment l'établissement d'un partenariat stratégique intégral. Il a affirmé que le Département d'État américain collaborera avec les ministères et secteurs vietnamiens pour poursuivre et promouvoir les efforts du secrétaire général et les générations des dirigeants des deux pays.

Chuck Hagel, ancien secrétaire à la Défense, et Kelly McKeague, directeur de l'agence américaine pour la recherche des prisonniers de guerre et des disparus au combat (DPAA) du Département américain de la Défense, ont également salué les contributions du secrétaire général pour édifier la confiance et renforcer la coopération entre le Vietnam et les États-Unis. Ils ont souligné sa visite historique aux États-Unis en 2015 et sa devise de laisser le passé derrière pour s'orienter vers l'avenir.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Laos aux États-Unis Sisavath Inphachanh a affirmé que le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong est une grande perte pour le Vietnam et pour le Laos, qui a perdu un ami proche et un camarade.

Les ambassadeurs et représentants des pays membres de l'ASEAN et d'autres pays partenaires ont également rendu hommage et présenté leurs condoléances profondes, soulignant les contributions du secrétaire général à la construction et au développement du pays.

De nombreux Vietnamiens d'outre-mer et des générations de Vietnamiens étudiant et travaillant aux États-Unis ont également rendu hommage et exprimé leurs condoléances suite au décès du leader du Parti.

La cérémonie de commémoration se poursuivra les 25 et 26 juillet au siège de l'ambassade du Vietnam aux États-Unis.

VNA/CVN