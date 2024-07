Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a rehaussé la position du PCV

Photo : Xuân Tu/VNA/CVN

Depuis son élection comme secrétaire général du Comité central du PCV lors du XIe Congrès national du PCV, il a consacré toute son énergie et son esprit à servir la cause du PCV, en particulier, l’édification du PCV, l’élévation de son rôle et de sa capacité de leadership, sa conduite du pays sur le chemin vers le socialisme, a-t-il indiqué à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a déterminé que le travail d’édification et de remodelage du PCV devait impliquer la lutte contre la corruption et la négativité, considérant que la résolution de ce problème ne connaît aucune exception et que quiconque commet des erreurs doit en répondre, a-t-il poursuivi.

Il a salué les réalisations du Vietnam au cours d’une bonne décennie sous la direction du chef du PCV, notamment un PIB per capita passant de plus de 3.000 USD à près de 4.000 USD entre 2021 et 2024, une croissance continue, un niveau de vie sans cesse amélioré, une forte attraction des investissements étrangers et un commerce extérieur florissant, ses relations internationales croissantes, y compris avec l’UE avec laquelle le pays a signé un accord de libre-échange.

En particulier, il a constaté l’élévation des relations entre le Vietnam et de nombreux pays, surtout les grands pays, au niveau de partenariat stratégique. Cela montre aussi le rôle et la position renforcés du Vietnam sur la scène internationale et traduit la politique extérieure du PCV communément appelée la "diplomatie du bambou".

Thongsavanh Phomvihane a également souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était le dirigeant qui attachait une grande importance au renforcement des relations de grande amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre le PCV et le PPRL, les deux États et les deux peuples vietnamiens et lao.

Il a exprimé sa gratitude pour le soutien et l’assistance du Parti, de l’État et du peuple vietnamien, y compris la contribution importante du secrétaire général Nguyên Phu Trong, à la révolution lao pendant la période de lutte pour le salut national, ainsi que pour l’œuvre de défense et d’édification nationales.

VNA/CVN