Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un homme de culture éminent et dévoué

Tout au long de sa vie et de sa carrière révolutionnaire, quel que soit le poste qu’il a occupé, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, a fait preuve d’une grande personnalité culturelle, d’une vision culturelle profonde et a proposé les stratégies judicieuses de développement de la culture vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a toujours accordé une attention particulière et beaucoup d’enthousiasme à la cause de l’édification et du développement de la culture vietnamienne, a déclaré le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hung.

Il a écrit de nombreux articles et discours riches en valeur théorique et pratique qui affirment la place et le rôle important de la culture dans l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie. Dans la plupart de ses discours aux conférences importantes du Parti et de l’État, il a pris le temps de s’exprimer sur la culture et l’aspiration à revivifier et à développer la culture dans le contexte des contradictions entre la tradition et la modernité, l’ancien et le nouveau, l’intégration et la promotion et la préservation des valeurs fondamentales et humanistes nobles de la nation, a-t-il indiqué.

Richesse de l’âme

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un grand homme de culture, un brillant exemple de la moralité révolutionnaire. Il s’en est tenu à la mission fixée par le Parti et le président Hô Chi Minh : "La culture éclaire la voie à suivre pour la nation et le peuple", a-t-il poursuivi, rendant hommage à sa hauteur intellectuelle et son âme épris de littérature.

Photo : VNA/CVN

Il a une fois recommandé que "le bonheur d’un homme ne peut pas simplement se mesurer par la quantité d’argent qu’il possède, les biens matériels dont il dispose ou le luxe des vêtements qu’il porte. Le bonheur humain se réside aussi et surtout dans la richesse de l’âme, la possibilité de vivre dans l’affection, l’empathie, le respect, la justice et l’équité", a rappelé le ministre.

Lors de la Conférence nationale sur la culture organisée le 24 novembre 2021, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné que "la culture représente l’âme et l’épine dorsale de toute nation, incarne son identité. Tant que la culture subsiste, la nation demeure", a-t-il indiqué.

Il s’agit d’une ligne directrice importante qui guide le développement de la culture nationale. Ce point de vue a également motivé le personnel culturel du pays à toujours s’efforcer et à aller de l’avant, avec volonté et désir de revigorer et de contruire la culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale, a-t-il ajouté.

Lors de la Conférence nationale sur la culture de 2021 visant à saisir la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a demandé de construire d’urgence un système de valeurs nationales, un système de valeurs culturelles, un modèle d’homme vietnamien dans la nouvelle période.

La construction de systèmes de valeurs est un moyen de consolider fermement le front idéologique, de revigorer la culture et d’apporter une contribution importante à la construction d’une puissance douce et d’un pouvoir endogène pour le développement durable du pays.

En particulier, dans les derniers jours de sa vie, le secrétaire général a accepté de publier le livre "Contruire et développer la culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale".

Les articles, discours et exposés du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur la construction et le développement de la culture vietnamienne dans le livre constituent un "manifeste", une "ligne directrice" orientant le processus de développement de la culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale.

Le secrétaire général a laissé des sentiments particuliers au secteur de la culture, des sports et du tourisme et à chacun de ses membres. Ses contributions importantes et exceptionnelles à l’œuvre d’édification et de défense de la Patrie en général et au secteur de la culture en particulier perdureront, a-t-il affirmé.

Dimension culturelle

Photo : VNA/CVN

L’exigence objective de la cause révolutionnaire du pays est de continuer à construire, à préserver et à développer la culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale.

Les pensées sur la culture du Président Hô Chi Minh, dont l’un des brillants élèves est le secrétaire général Nguyên Phu Trong, sont devenues "la flamme" qui éclaire la voie à suivre pour la construction des stratégies de développement culturel, a estimé la vice-présidente de l’Union vietnamienne des associations littéraires et artistiques et présidente de l’Association des artistes photographes vietnamiens, Trân Thi Thu Dông.

En 1998, le Parti a adopté une résolution distincte sur la culture – la résolution du du Ve Plénum du Parti de la 8e mandature sur "La construction et le développement de la culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale". Cette résolution identifie pour la première fois la culture comme le fondement moral, l’objectif et la force motrice du développement socio-économique.

Après 15 ans de mise en œuvre de ce document, en 2014, le Comité central du Parti sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong a adopté la résolution du ĨXe Plénum du Parti de la 11e mandature sur la construction et le développement culturel et humain en réponse aux exigences du développement durable du pays.

À la conférence nationale sur la culture en 2021, il a affirmé : "Le développement économique doit s’orienter vers le vrai, le bien, le beau en vue de l’objectif ultime de servir la vie de l’homme vietnamien; la culture doit être exploitée comme la force endogène importante du développement économique, la culture doit être placée au même rang que la politique et l’économie; entre la culture et l’économie il y a une interaction dialectique, dans laquelle l’économie ne peut se développer sans fondement culturel, et la culture non seulement reflète l’économie mais est aussi un facteur affectant le développement culturel".

Il y a tout juste un an, dans son discours prononcé à l’occasion du 75e anniversaire de l’Union vietnamienne des associations littéraires et artistiques, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a indiqué que "les réalisations littéraires et artistiques que nous avons accomplies ces dernières années ne sont pas vraiment à la hauteur de la cause de l’innovation du pays ", demandant aux écrivains et aux artistes d’engager des réflexions franches, constructives et responsables sur cette question.

Selon Trân Thi Thu Dông, les articles et les discours du secrétaire général Nguyên Phu Trong démontrent la réflexion perspicace et globale et la compréhension approfondie du rôle et de la position de la culture et des traditions historiques séculaires du pays pour l’œuvre de développement culturel et de défense nationale et des domaines de la création culturelle, littéraire et artistique.

"En plus de sa dimension culturelle et de ses réflexions profondes sur la culturelle, le secrétaire général Nguyên Phu Trong est également une personne de culture et un soldat sur le front culturel du Parti", a-t-elle souligné.

VNA/CVN