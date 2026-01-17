Chine

La fusée réutilisable chinoise Longue Marche-12B achève son essai de mise à feu

L'essai de mise à feu a eu lieu dans la zone pilote d'innovation spatiale commerciale Dongfeng, dans le Nord-Ouest de la Chine. Développée par une société commerciale de fabrication de fusées affiliée à la China Aerospace Science and Technology Corporation, la Longue Marche-12B est une fusée réutilisable de nouvelle génération conçue pour soutenir le déploiement de constellations de satellites commerciaux en orbite basse. Elle dispose d'une capacité de charge utile de 20 tonnes en orbite proche de la Terre. L'essai a pleinement démontré la faisabilité et la fiabilité de la conception de la fusée, apportant ainsi son soutien aux essais en vol ultérieurs, a déclaré la société.

Xinhua/VNA/CVN