>> Arianespace prévoit de lancer deux satellites Galileo le 17 décembre
|Ariane 6 décolle du centre spatial de Kourou, en Guyane française, avec deux satellites du programme européen Galileo, le 17 décembre.
|Photo : AFP/VNA/CVN
La fusée s'est élancée dans la nuit tropicale comme prévu à 02h01 locales (05h01 GMT) bénéficiant d'une météo clémente malgré la saison des pluies de ce territoire français en Amérique du Sud, proche de l'équateur.
Quelques secondes après son décollage, Ariane 6 disparaissait sous l’épaisse couverture nuageuse.
Les deux satellites du programme Galileo de la Commission européenne doivent être placés sur une orbite moyenne (MEO) à environ 22.900 km d’altitude 03h55 après le décollage.
Ce lancement portera à 34 le nombre de satellites de la constellation Galileo, système européen de navigation par satellite, équivalent et concurrent du GPS américain, conçu pour offrir une géolocalisation civile précise et indépendante.
Grâce à l’emploi de la double-fréquence, Galileo offre une précision de positionnement en temps réel de l’ordre du mètre à plusieurs milliards d’usagers dans le monde entier.
C'est la plus grande initiative infrastructurelle de l’Union européenne, destinée à garantir l’autonomie stratégique et la souveraineté.
Les précédents satellites pour Galileo ont été principalement lancés par Ariane 5 et les fusées russes Soyouz depuis Kourou.
Après la tension en Ukraine et la fin de la coopération autour du lanceur Soyouz en 2022, l’Europe s’est retrouvée sans accès autonome à l’espace pendant plusieurs mois, en l’absence d’Ariane 5 retirée en 2023 et avant la mise en service d’Ariane 6 dont le vol inaugural a eu lieu en juillet 2024.
Dans ce contexte exceptionnel, l’Agence spatiale européenne a noué un contrat avec SpaceX, qui a lancé deux satellites Galileo à bord de Falcon 9 en septembre 2024 depuis le Kennedy Space Center en Floride pour éviter une rupture dans le déploiement de la constellation.
