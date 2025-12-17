La fusée Ariane 6 décolle de Kourou avec deux satellites Galileo

Ariane 6 a décollé mercredi 17 décembre du centre spatial de Kourou, en Guyane française, avec deux satellites du programme européen Galileo, un quatrième vol commercial pour la fusée lourde européenne, symbole de l'accès à l'espace retrouvé, a constaté un journaliste de l'AFP.

Photo : AFP/VNA/CVN

La fusée s'est élancée dans la nuit tropicale comme prévu à 02h01 locales (05h01 GMT) bénéficiant d'une météo clémente malgré la saison des pluies de ce territoire français en Amérique du Sud, proche de l'équateur.

Quelques secondes après son décollage, Ariane 6 disparaissait sous l’épaisse couverture nuageuse.

Les deux satellites du programme Galileo de la Commission européenne doivent être placés sur une orbite moyenne (MEO) à environ 22.900 km d’altitude 03h55 après le décollage.

Ce lancement portera à 34 le nombre de satellites de la constellation Galileo, système européen de navigation par satellite, équivalent et concurrent du GPS américain, conçu pour offrir une géolocalisation civile précise et indépendante.

Grâce à l’emploi de la double-fréquence, Galileo offre une précision de positionnement en temps réel de l’ordre du mètre à plusieurs milliards d’usagers dans le monde entier.

C'est la plus grande initiative infrastructurelle de l’Union européenne, destinée à garantir l’autonomie stratégique et la souveraineté.

Les précédents satellites pour Galileo ont été principalement lancés par Ariane 5 et les fusées russes Soyouz depuis Kourou.

Après la tension en Ukraine et la fin de la coopération autour du lanceur Soyouz en 2022, l’Europe s’est retrouvée sans accès autonome à l’espace pendant plusieurs mois, en l’absence d’Ariane 5 retirée en 2023 et avant la mise en service d’Ariane 6 dont le vol inaugural a eu lieu en juillet 2024.

Dans ce contexte exceptionnel, l’Agence spatiale européenne a noué un contrat avec SpaceX, qui a lancé deux satellites Galileo à bord de Falcon 9 en septembre 2024 depuis le Kennedy Space Center en Floride pour éviter une rupture dans le déploiement de la constellation.

AFP/VNA/CVN