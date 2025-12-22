La fusée japonaise H3 échoue à placer un satellite en orbite

L'agence spatiale japonaise (Jaxa) a annoncé que sa fusée H3 avait échoué lundi 22 décembre à placer en orbite un satellite de géolocalisation, après l'arrêt prématuré de l'un de ses moteurs.

Photo : Kyodo/VNA/CVN

Le moteur du deuxième étage de la fusée "s'est arrêté prématurément" après le décollage à 10h51 (01h51 GMT) sous un ciel bleu depuis le centre spatial de Tanegashima, dans le Sud du Japon, selon la Jaxa.

Sa mission était de mettre en orbite le sixième satellite de géolocalisation du système "Michibiki", qui doit en compter sept, mais celle-ci s'est soldée par un "échec", a annoncé l'agence spatiale.

Le moteur du deuxième étage -qui s'allume après la séparation du premier étage- s'est arrêté plus tôt que prévu, selon la Jaxa.

Ce problème survient après des difficultés techniques qui avaient retardé à deux reprises le lancement initial.

La Jaxa a précisé avoir lancé une enquête pour déterminer la cause du problème survenu lundi 22 décembre.

Le système japonais de géolocalisation vise à fournir des données améliorées pour le pays, permettant de meilleurs services aux consommateurs, tels que les systèmes de navigation automobile et les cartes pour smartphones, selon la Jaxa.

Il est conçu pour fonctionner en complément d'autres systèmes de géolocalisation exploités par des pays étrangers, comme le GPS développé par les États-Unis.

Le système offrira également des services cruciaux d'information localisée, tels que des ordres d'évacuation en cas d'alerte au tsunami ou de fortes pluies, selon le gouvernement.

Le septième satellite doit être lancé le 1er février 2026.

AFP/VNA/CVN