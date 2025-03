Vive la Francophonie !

Chaque année, partout dans le monde, dans les pays francophones comme dans ceux où la langue française est moins répandue, on célèbre le 20 mars la Journée internationale de la Francophonie. Cette date fait référence à la création en 1970 à Niamey, au Niger, de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), qui allait devenir l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Forte de ses 55 ans d’existence, l’OIF n’a eu de cesse d’évoluer, de se transformer et de se moderniser. Sous l’impulsion de sa secrétaire générale, son excellence Madame Louise Mushikiwabo, elle est devenue plus pertinente et apporte une réelle plus-value à ses États et gouvernements membres, en agissant à la fois au niveau politique et diplomatique et au niveau des populations.

L’élargissement récent de l’OIF, lors du XIXe Sommet de la Francophonie, tenu à Paris en octobre 2024, en est la preuve : le nombre de ses États et gouvernements membres, associés et observateurs est passé à 93. Il me plaît d’annoncer que l’instance suprême de l’OIF reviendra en Asie en 2026, avec la tenue du Sommet de la Francophonie au Cambodge en 2026, suite au Sommet de Hanoï de 1997.

"Je m’éduque, donc j’agis", tel est le thème de la Journée internationale de la Francophonie en 2025. Il célèbre l’éducation, fabrique de citoyens conscients et outillés pour relever les défis mondiaux. Dans un monde en proie à de nombreux crises et bouleversements, l’éducation est le socle permettant de promouvoir des sociétés inclusives, où les citoyens sont suffisamment éclairés pour relever les défis contemporains et ceux de l’avenir. Un accès à une éducation de qualité pour toutes et tous, dans un monde où les avancées technologiques redéfinissent nos repères, contribue au développement durable et à la paix, en formant des générations engagées et responsables.

L’OIF souhaite ardemment mobiliser tous ses partenaires et toutes ses forces vives pour être le moteur d’une éducation inclusive et équitable. Au Vietnam, le Centre régional francophone d’Asie-Pacifique (CREFAP) propose des formations continues pour les enseignants et soutient le développement de ressources pédagogiques adaptées à l’enseignement du et en français, à tous les niveaux et dans divers cursus.

Il coordonne et finance des activités parascolaires destinées aux apprenants de français et appuie le fonctionnement des associations de professeurs de français présentes dans les grandes villes du pays, ainsi que des réseaux de compétences régionaux, tels que ceux des départements de français et des enseignants-chercheurs francophones, qui comptent de nombreux membres.

Le CREFAP contribue également au projet de mobilité des enseignants, piloté par la Direction de l’enseignement et de l’apprentissage du français (DEAF), et participe à la formation professionnelle des jeunes dans le cadre du Programme de promotion du tourisme durable "Destination Éco-Talents".

Edgar Doerig

Représentant de l'OIF pour l'Asie et le Pacifique