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Face à la canicule en Europe, les fabricants chinois apportent des solutions adaptées

Cet été, en France, trouver un climatiseur est presque aussi difficile que supporter la canicule.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Face à la canicule en Europe, les fabricants chinois apportent des solutions adaptées.

"Tout s'est vendu en huit minutes", s'est entendu répondre un consommateur français après avoir appelé un magasin Bricoman à la recherche d'un climatiseur Midea PortaSplit. La nouvelle livraison venait à peine d'arriver que tous les appareils avaient déjà été vendus.

Son histoire n'a rien d'exceptionnel : cet été, en France, trouver un climatiseur est presque aussi difficile que supporter la canicule.

L'Europe connaît cet été une vague de chaleur inédite, qui s'est installée dès la fin du mois de mai, avec un ou deux mois d'avance par rapport à la période estivale habituelle. En France, en Espagne ou encore en Allemagne, les températures ont dépassé les 40°C en juin, frôlant même localement les 45°C. Pourtant, le continent n'a jamais été un grand marché de la climatisation.

Longtemps habitués à un climat tempéré, les ménages européens ont peu investi dans les équipements de refroidissement. Le taux d'équipement en climatiseurs résidentiels reste d'environ 20%, bien inférieur à celui de nombreux pays d'Asie ou d'Amérique du Nord.

À cela s'ajoutent les contraintes liées au patrimoine bâti, ainsi que les coûts élevés et les délais souvent longs des travaux d'installation.

Face à une demande qui explose, l'offre peine à suivre. La capacité annuelle de production locale est estimée à environ 3,2 millions d'unités, alors que le déficit de marché atteint près de 6,8 millions.

Ce déséquilibre ouvre un espace inédit aux fabricants chinois, capables de proposer rapidement des produits adaptés aux contraintes du marché européen, notamment des climatiseurs mobiles ou sans unité extérieure.

Le PortaSplit de Midea illustre cette adaptation au marché européen. Développé en trois ans, ce climatiseur sans installation complexe peut être mis en service en une dizaine de minutes, sans modifier l'aspect extérieur du bâtiment.

Il intègre également des technologies d'économie d'énergie, certains utilisateurs européens affirmant que leur facture d'électricité n'a augmenté que de 20 à 30 euros après un mois d'utilisation.

Les retours des utilisateurs européens vont dans le même sens. Sur les forums spécialisés et les réseaux sociaux, de nombreux consommateurs saluent un appareil "facile à installer", "silencieux" et particulièrement adapté aux logements où l'installation d'un climatiseur fixe est impossible.

Comme l'a résumé un internaute européen sur un forum spécialisé, "de nombreux produits chinois sont aujourd'hui extrêmement innovants, car ils apportent des solutions pratiques et bien conçues à des problèmes du quotidien".

Midea n'est pas un cas isolé. D'autres fabricants chinois, comme Haier et Hisense, accélèrent également leur développement sur le marché européen.

Selon les statistiques des douanes chinoises, les exportations chinoises de climatiseurs vers l'Union européenne ont atteint 3,76 milliards de dollars au premier semestre 2026, en hausse de 43,2% sur un an.

Cette dynamique est également soutenue par une logistique de plus en plus performante. Avec un délai d'acheminement stable de 15 à 20 jours entre la Chine et l'Europe, les trains de fret Chine - Europe offrent une solution près de deux fois plus rapide que le transport maritime, tout en restant nettement moins coûteuse que le fret aérien.

Pour Achille Agbe, professeur à l'Institut des études d'administration et de management (IEAM) de France, le succès des climatiseurs chinois en Europe illustre l'évolution de la compétitivité des entreprises chinoises. "Les marques chinoises sont passées du statut de simples fabricants à bas coûts à celui de leaders mondiaux de l'innovation d'usage", estime-t-il.

Selon lui, grâce à leur capacité d'innovation rapide, à une chaîne d'approvisionnement bien rodée et à de solides compétences en ingénierie, les entreprises chinoises se distinguent désormais par leur capacité à intégrer rapidement des technologies complexes dans des produits du quotidien, alliant innovation, praticité et design soigné.

Au-delà de la hausse des ventes, l'engouement pour les climatiseurs chinois traduit une évolution des attentes des consommateurs européens.

Cette percée illustre également la transformation de l'industrie manufacturière chinoise, dont la compétitivité repose de plus en plus sur l'innovation technologique, la capacité à répondre rapidement aux besoins des marchés internationaux et l'amélioration continue de la qualité des produits.

Xinhua/VNA/CVN



