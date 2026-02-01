La Foire du Printemps 2026, vitrine nationale au service de l’expansion des entreprises privées

À quelques heures de l’ouverture officielle de la Foire du Printemps 2026, prévue à 09h00 le 2 février, les préparatifs sont achevés dans l’ensemble des espaces d’exposition.

Les stands sont finalisés, les produits disposés de manière ordonnée, les prix clairement affichés et les équipes pleinement mobilisées. Des cosmétiques naturels aux produits agroalimentaires transformés, en passant par les spécialités régionales, les entreprises sont prêtes à accueillir les consommateurs de la capitale et les visiteurs.

Au-delà d’un événement commercial à l’occasion du Têt, la première Foire du Printemps 2026 se positionne comme un canal de promotion commerciale à l’échelle nationale. Elle offre aux entreprises privées et aux ménages commerçants un accès direct au marché, des opportunités de valorisation des produits et des perspectives de développement durable des marques. De nombreuses unités ont achevé l’aménagement de leurs stands très en amont, traduisant l’attractivité croissante de la foire et les attentes élevées en matière d’élargissement des débouchés.

Pour sa première participation, la marque Cobote présente un espace d’exposition mettant en valeur l’identité de la région de Vinh Long, avec des produits de soins personnels à base de noix de coco. Les principaux articles exposés comprennent l’huile de coco fraîche, les baumes à lèvres et les produits de soins pour la peau et les cheveux. Selon la représentante de l’entreprise, l’utilisation d’ingrédients naturels, associée à l’application de la science et de la technologie dans la production, permet de garantir la sécurité, la diversité des gammes et des prix accessibles, répondant aux besoins quotidiens des consommateurs. À travers la foire, l’entreprise vise à renforcer la notoriété de ses produits sur le marché du Nord.

Également issue de Vinh Long, la Société par actions d’investissement de la noix de coco de Bên Tre présente des produits transformés tels que le lait de coco, la crème de coco et l’huile de coco. L’objectif principal est de promouvoir ces produits sur le marché du Nord, où le potentiel de croissance demeure important. Bien que les produits de l’entreprise soient déjà distribués sur le marché intérieur et exportés vers près de 65 pays, la participation à la foire permet d’établir un contact direct avec les consommateurs et de renforcer progressivement la présence sur le marché domestique.

La préparation est également achevée au stand du ménage commerçant Duong Tiên Hai, spécialisé dans les crevettes et poissons séchés. Les produits sont issus d’un approvisionnement direct auprès des pêcheurs, sans intermédiaires, garantissant un contrôle de la qualité à la source et des prix raisonnables. La participation à la foire vise à promouvoir les spécialités locales auprès des consommateurs du Nord, notamment durant la période de forte demande liée au Têt.

À l’approche de l’inauguration, les entreprises se déclarent prêtes tant sur le plan logistique que commercial. La Foire du Printemps 2026 est appelée à jouer un rôle de passerelle entre les producteurs vietnamiens et les consommateurs, contribuant à dynamiser les activités de promotion commerciale et à ouvrir de nouvelles perspectives de marché.

