Foire du Printemps 2026 : les produits "made in Vietnam" à l’honneur

À la Foire du Printemps 2026, on observe une fréquentation stable dès les premiers jours d’ouverture. De nombreuses entreprises indiquent un chiffre d’affaires régulier, signe d’un pouvoir d’achat soutenu à l’approche du Têt. Selon le journal Lao Dông , avant même le pic d’affluence du week-end, les ventes sont déjà encourageantes, signe d’une dynamique positive du marché en fin d’année lunaire.

>> Foire du Printemps 2026 : l'intérêt des partenaires japonais et chinois

>> Foire du Printemps 2026 : couleurs printanières de l’ancienne capitale Huê

>> La Foire du Printemps 2026, carrefour culturel et économique avant le Têt

Photo : Thach Lam/CVN

Selon Trân Phuong Thuy, fondatrice et directrice générale de Levina, entreprise spécialisée dans la production de mode masculine et féminine, de cadeaux d’entreprise et d’emballages en cuir véritable et similicuir, cette édition de la Foire du Printemps constitue non seulement une activité de promotion commerciale, mais aussi une plateforme efficace de mise en relation entre entreprises, consommateurs et distributeurs nationaux. À cette occasion, Levina présente plusieurs gammes de produits, dont des sacs à main, portefeuilles, pochettes et ceintures en cuir.

"Bien que la foire se déroule en début de semaine, notre stand a enregistré une fréquentation et des ventes stables. En proposant des produits à des prix proches des coûts de production, l’entreprise a suscité un vif intérêt auprès des visiteurs. Après trois jours d’ouverture, le chiffre d’affaires dépasse 10 millions de dôngs par jour. Ce résultat démontre que les produits en cuir fabriqués par Levina ont trouvé une place sur le marché, notamment auprès des clients attachés à la qualité et à la durabilité", a déclaré Trân Phuong Thuy.

Photo : Thach Lam/CVN

Elle souligne également que l’élément le plus marquant réside dans l’intérêt croissant du marché pour les produits fabriqués au Vietnam, à l’origine clairement identifiable et à la qualité stable. Au-delà des ventes, l’entreprise espère que les retours directs des clients ainsi que les échanges avec les partenaires lors de la foire serviront de base pour améliorer les produits, ajuster la stratégie commerciale et élargir les marchés dans les temps à venir.

Du côté des produits agricoles, Lê Thi Thanh Thanh, représentante de la société par actions d’import-export Ly son Pharm, a indiqué : "Après trois jours de participation à la foire, nous constatons une affluence croissante des visiteurs. Non seulement notre stand, mais aussi de nombreux autres stands de produits agricoles et de spécialités régionales connaissent de très bonnes ventes. Cela montre que la demande d’achats pour le Têt augmente fortement parmi la population."

Les produits les plus prisés de l’entreprise comprennent l’oignon, l’ail à une seule gousse, le piment, les algues, les oignons et ails marinés, l’arachide rouge, ainsi que des produits de la mer tels que crevettes et poissons - des spécialités emblématiques de l’île de Ly Son (province de Quang Ngai). Ces produits sont des ingrédients familiers des repas traditionnels du Têt dans de nombreuses familles vietnamiennes.

Photo : Thach Lam/CVN

"À l’approche du Têt, il y a une forte hausse de la demande pour le hành muối (oignons salés et fermentés), consommés avec le +bánh chưng+, le +thịt đông+ (gelée de viande de porc) et d’autres plats traditionnels. Cette année, nous avons soigneusement préparé nos stocks, en particulier l’ail de la nouvelle récolte, afin de garantir la meilleure qualité possible aux clients", a-t-elle partagé.

Afin d’attirer les consommateurs, de nombreuses entreprises ont intensifié leurs programmes promotionnels. Selon un représentant de 5S Fashion, des réductions de 30% à 50% sont appliquées, certains articles bénéficiant même de remises allant jusqu’à 70% par rapport aux prix affichés. Ces offres ont incité de nombreux clients à s’arrêter, essayer les produits et effectuer leurs achats directement sur place.

"Nous espérons que le pouvoir d’achat continuera de s’améliorer, notamment durant le week-end. Les consommateurs ne viennent pas seulement pour visiter la foire, ils ont une réelle intention d’achat pour les produits destinés au Têt. Lorsque le nombre de visiteurs augmente, les ventes suivent également, ce qui constitue une grande source de motivation pour les entreprises", a conclu Mme Thanh.

Thu Huong/CVN