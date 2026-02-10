Foire du Printemps : une expérience fluide et des achats en toute simplicité

À la Foire du Printemps, de l’accès au site au stationnement, en passant par l’aménagement des stands, tout est organisé de manière rationnelle afin d’offrir aux visiteurs une expérience confortable et agréable.

>> Foire du Printemps 2026 : parking gratuit et services facilités pour une expérience fluide

>> Foire du Printemps 2026 : les produits "made in Vietnam" à l’honneur

>> Une entreprise de ginseng ambitionne une percée fulgurante à la Foire du Printemps 2026

Photo : VNA/CVN

Dans l’objectif de faciliter l’accès, la visite et les achats du public et des touristes, la Foire du Printemps 2026, organisée au Centre national des expositions du Vietnam (VEC) dans la commune de Dông Anh à Hanoï, se tient dans un espace vaste, doté d’infrastructures modernes et d’un réseau de transport pratique. De la circulation et du stationnement à la disposition des zones d’exposition, chaque étape a été soigneusement pensée pour garantir une expérience fluide aux visiteurs, en particulier durant les week-ends. Ouverte jusqu’au 13 février, la foire constitue une destination idéale pour les habitants souhaitant effectuer leurs achats à l’approche du Têt, profiter de l’ambiance printanière, découvrir la culture et apprécier de nombreux spectacles artistiques de qualité.

De multiples options de déplacement pratiques

Les visiteurs peuvent rejoindre facilement la Foire du Printemps par des moyens de transport variés : véhicules personnels, transports en commun ou services de transport privés. En voiture ou à moto, des axes majeurs tels que le pont Nhật Tân, le pont Dông Trù, la rue Vo Nguyên Giap ou encore les routes Truong Sa - Hoàng Sa permettent de relier rapidement le centre de Hanoï et les provinces voisines à la commune de Dông Anh. Le site du Centre national des expositions dispose de vastes parkings, aménagés de manière méthodique pour répondre aux besoins de stationnement lors des périodes de forte affluence. À noter que le stationnement y est gratuit.

Selon Nguyên Trong Tân, habitant du quartier de Câu Giây (Hanoï), se déplacer en véhicule personnel - moto ou voiture familiale - reste la solution la plus pratique. Il souligne toutefois l’importance de bien choisir son itinéraire et d’éviter les heures de pointe afin d’arriver plus rapidement à la foire. Les zones de stationnement y sont spacieuses, avec du personnel d’orientation et des navettes électriques assurant le transport des visiteurs depuis les parkings jusqu’au bâtiment circulaire Kim Quy.

Le recours aux transports en commun est également très commode. Pendant toute la durée de la foire, la ville de Hanoï a renforcé six lignes de bus reliant le centre-ville ainsi que les zones Est, Ouest et Sud au VEC.

Photos : VNA/CVN

Concrètement, depuis le centre-ville, les passagers peuvent emprunter la ligne 43 (Kim Ma - Hào Nam) ou la ligne E08TC (la cité urbaine Times City). Depuis l’Est, la ligne E10, au départ de la cité urbaine Ocean Park, assure une liaison directe avec le Centre des expositions. Depuis l’Ouest, deux lignes - la 02TC (gare routière de Yên Nghia) et la E09TC (cité urbaine Smart City) - ont été renforcées pour mieux servir les visiteurs. Depuis le Sud, la ligne 32TC, partant de la gare routière de Giap Bat, permet également un accès direct au site, facilitant ainsi les déplacements des visiteurs vietnamiens et internationaux.

Les bus circulent quotidiennement de 07h00 à 22h00. En fonction de l’affluence réelle, les itinéraires et la fréquence peuvent être ajustés de manière flexible afin de répondre aux besoins du public. Pour une identification aisée, les bus mobilisés pour la Foire du Printemps 2026 portent un panneau distinctif indiquant “Bus desservant le Centre national des expositions du Vietnam” à l’avant du véhicule.

Trân Trung Hiêu, étudiant à l’Université de Hanoï, estime que le bus convient davantage aux personnes disposant de temps et d’une bonne condition physique, car les véhicules sont souvent bondés et les trajets peuvent s’allonger considérablement aux heures de pointe. De plus, le transport d’achats volumineux peut s’avérer contraignant en raison des distances à parcourir à pied.

Afin de soutenir les visiteurs venus faire leurs achats à la première édition de la Foire du Printemps 2026, Xanh SM déploie le programme “Le printemps en fête, Xanh ouvre la voie”, doté d’un budget global de 2 milliards de dôngs destiné à promouvoir la mobilité verte à l’échelle nationale, applicable à de nombreux services de transport.

Une organisation optimisée pour une visite sereine

La Foire du Printemps 2026 se déploie sur une superficie d’environ 100.000 m² d’espaces couverts et plus de 45.000 m² en plein air. Elle comprend dix halls d’exposition, chacun d’environ 10.000 m², accueillant près de 3.000 stands standard, ainsi que des espaces dédiés aux activités culturelles, à la gastronomie et aux expériences immersives. La foire est organisée en neuf grands pôles thématiques. La visite et les achats deviennent ainsi plus simples et agréables lorsque l’on sait par où commencer.

À l’entrée de chaque hall, des comptoirs d’information et des équipes d’accueil sont présents pour conseiller et orienter les visiteurs. Outre les plans papier distribués gratuitement, la foire met à disposition le système DigiMap - une carte numérique mobile (accessible à l’adresse : https://vec.global/map) - particulièrement pratique pour se repérer et organiser sa visite de manière autonome.

Photo : VNA/CVN

Que l’on soit passionné de shopping ou simplement venu en famille ou entre amis pour flâner, admirer les stands, prendre des photos, déguster des spécialités culinaires ou découvrir les cultures régionales, la Foire du Printemps offre de nombreux espaces adaptés, garantissant à chaque visiteur une expérience riche et agréable.

Venue avec l’objectif de faire ses achats pour le Têt 2026, Trân Thu Hang (quartier de Hoàng Liêt, Hanoï) confie avoir trouvé sur place la majorité des produits dont elle avait besoin. Selon elle, les achats sont d’autant plus faciles lorsque les visiteurs comprennent bien l’organisation des stands au sein de la foire.

Afin de faciliter le shopping, les organisateurs proposent gratuitement des paniers et des chariots de transport de marchandises dans la zone de la rotonde Kim Quy. De nombreux stands affichent clairement les prix et les promotions, offrent des produits à tester et disposent de personnels capables de renseigner sur l’origine, les procédés de fabrication, l’utilisation et la conservation des produits - en particulier pour les articles OCOP, les spécialités régionales et les marchandises de valeur. Cette approche contribue non seulement à améliorer l’expérience d’achat, mais aussi à renforcer la confiance entre producteurs et consommateurs.

Au-delà des achats, les visiteurs peuvent également profiter d’expériences culinaires régionales, assister à des spectacles culturels et artistiques traditionnels, ou encore prendre des photos dans des espaces décoratifs soigneusement aménagés, empreints de l’atmosphère festive du printemps.

Grâce à des infrastructures pratiques, une organisation rationnelle et des services d’accompagnement complets, la Foire du Printemps 2026 s’impose comme une destination attrayante et singulière, où le public peut faire ses achats en toute confiance tout en prenant le temps de se promener, de découvrir et de ressentir l’atmosphère du Têt qui approche à grands pas.

Nguyên Thành/CVN