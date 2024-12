La VUFO saluée pour ses contributions au renforcement de l’amitié Vietnam - Laos

Photo: VNA/CVN

Lors des réceptions, le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et vice-président lao Bounthong Chitmany, et le président par intérim de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL Bounlua Phandanouvong ont chaleureusement accueilli la délégation.

Les hôtes ont félicité et hautement apprécié la visite de la délégation au Laos, affirmant que cette visite renforcerait davantage la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération globale entre les deux partis, les deux États et les peuples du Laos et du Vietnam.

En outre, les dirigeants lao ont salué le rôle de la VUFO dans l’établissement de relations et la mise en relation de partenaires tant au niveau national qu’international, dans tous les secteurs sociaux, afin de mobiliser efficacement des ressources pour le développement socio-économique du Vietnam.

De son côté, Phan Anh Son a informé que la visite visait à échanger et à partager des informations sur la construction d’une base sociale positive, la promotion de la paix et du développement durable du Vietnam et du monde à travers des échanges amicaux, la coopération entre les peuples et les affaires non gouvernementales étrangères.

Il a également rapporté les principaux contenus des discussions des dirigeants avec les responsables lao sur la diplomatie du bambou du Vietnam du point de vue de la diplomatie populaire.

Le responsable a déclaré que la VUFO est une organisation sociopolitique jouant un rôle central dans la diplomatie populaire et la mobilisation non gouvernementale étrangère. C’est une composante de la force vietnamienne en charge des affaires étrangères, visant à devenir une organisation forte et prestigieuse tant au niveau national qu’international, capable d’unir les forces engagées dans la diplomatie populaire et de conseiller le Parti et l’État sur les stratégies et les politiques liées à la diplomatie populaire.

Auparavant, la délégation de la VUFO avait tenu une séance pour partager ses expériences avec des responsables clés du Laos concernant la diplomatie du bambou du point de vue de la diplomatie populaire.

Photo : VNA/CVN

Lors de la session, Phan Anh Son a parlé de quatre sujets principaux, dont la politique étrangère du XIIIe Congrès national du Parti, la diplomatie du bambou du Vietnam, la diplomatie populaire au sein de la diplomatie du bambou du Vietnam et la diplomatie du bambou dans la nouvelle ère.

L’après-midi du 23 décembre, la délégation a rencontré le vice-président de l’Assemblée nationale du Laos et président du Comité lao pour la paix et la solidarité, Sommad Pholsena.

Les deux parties ont échangé leurs expériences en matière de diplomatie populaire, ainsi que des leçons et des expériences dans la gestion des organisations non gouvernementales internationales et des organisations sociales, appréciant hautement les contributions de ces organisations en tant que partenaires pour le développement du Laos.

VNA/CVN