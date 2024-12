Meeting au Laos en l’honneur du 80e anniversaire de l’Armée populaire du Vietnam

>> Le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam célébré au Laos

>> Consultation politique au niveau de ministre des Affaires étrangères Vietnam - Laos

>> La coopération en matière de défense, pilier clé des relations Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a passé en revue le processus de développement de l’Armée populaire du Vietnam ces 80 dernières années, ses exploits et ses contributions importantes au processus d’édification et de défense du pays.

En ce qui concerne la coopération entre les ministères de la Défense du Vietnam et du Laos, l'ambassadeur Nguyên Minh Tâm a déclaré qu'il s'agissait d'un domaine de coopération identifié par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États comme un pilier des relations globales entre les deux pays, contribuant au maintien de la stabilité politique de chaque pays.

Les deux parties partagent régulièrement leurs expériences et collaborent dans la lutte contre la criminalité transnationale, le trafic de drogue, la traite des êtres humains et la criminalité liée à la haute technologie, a-t-il constaté.

De nombreux projets de coopération économique et de construction d’ouvrages de défense entre les deux armées ont montré leur efficacité, contribuant à améliorer les conditions de vie des populations des deux pays, en particulier celles dans les régions frontalières, a ajouté le diplomate vietnamien.

De son côté, le ministre lao de Défense, Khamlieng Outhakaysone, a souligné que le Laos considérait toujours la solidarité spéciale et la coopération globale avec le Vietnam comme une tradition belle et rare, un facteur important de la victoire de la cause révolutionnaire de chacun ainsi que le bien le plus précieux des deux Partis, des deux États, des deux armées et des deux peuples du Laos et du Vietnam.

Le Parti, l'État, l'armée et le peuple du Laos sont déterminés à protéger ce bien précieux et continueront à renforcer les relations d'amitié, de solidarité spéciale et de coopération globale entre le Laos et le Vietnam, a affirmé le ministre lao.

VNA/CVN