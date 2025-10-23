Le chef du Parti rencontre les dirigeants de l'Association d'amitié Finlande - Vietnam

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré les dirigeants de l'Association d'amitié Finlande - Vietnam (AIFV) et plusieurs experts finlandais ayant participé à des projets de développement au Vietnam.

Le leader du Parti s'est réjoui de sa rencontre avec l'AIFV, créée en 1971, avant même le début des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Finlande.

Profondément touché par la solidarité et le soutien de longue date des amis finlandais, il a rappelé que des milliers de Finlandais étaient descendus dans la rue pour exiger la fin de la guerre au Vietnam, et a souligné la contribution de la Finlande au redressement du Vietnam après la guerre, notamment grâce à des projets d'accès à l'eau potable, de réduction de la pauvreté et de développement rural.

Il a exhorté les dirigeants de l'AIFV à poursuivre leur étroite collaboration avec l'AIFV et d'autres organisations de masse des deux pays afin de développer les échanges et les activités de promotion culturelle. De tels efforts, a-t-il déclaré, permettraient d'approfondir la compréhension mutuelle et d'élargir la collaboration intersectorielle.

La présidente de la FVFA, Mauri Raveala, et d'anciens experts finlandais ont salué la récente transformation des relations bilatérales en partenariat stratégique, se déclarant confiants que la visite du secrétaire général insufflerait un nouvel élan à ces relations et approfondirait l'amitié traditionnelle entre les peuples des deux pays.

Partageant des souvenirs et des impressions personnelles sur le territoire et le peuple vietnamiens, Mauri Raveala a salué les réalisations socio-économiques du pays, notamment son succès en matière d'amélioration du niveau de vie.

Elle a mis en avant les récentes activités conjointes avec des partenaires vietnamiens, notamment les échanges culturels, artistiques et culinaires qui ont permis de faire découvrir la culture vietnamienne au public finlandais, ainsi qu'une coopération plus large dans les domaines de l'éducation, des technologies vertes et de la gestion des déchets.

Les deux parties ont convenu de l'importance de favoriser les échanges interpersonnels et l'amitié, les considérant comme un fondement solide pour faire progresser les relations bilatérales dans de multiples secteurs et contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.

Lors de la réunion, le secrétaire général Tô Lâm et les participants finlandais ont réaffirmé la nécessité de renforcer le rôle des organisations de masse dans la promotion et le maintien de l'amitié entre leurs peuples. Ils ont appelé à une plus grande créativité dans la diplomatie interpersonnelle, en mobilisant scientifiques, experts, entrepreneurs et surtout les jeunes générations, afin que l'histoire de l'amitié entre le Vietnam et la Finlande continue de s'écrire avec une vigueur et une vision renouvelées, reflétant la profondeur et le dynamisme de leur partenariat nouvellement renforcé.

