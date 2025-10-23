La visite du SG du Parti Tô Lâm en Finlande ouvre un nouveau chapitre de coopération

La visite du secrétaire général du Parti Tô Lâm en Finlande a constitué une opportunité majeure pour faire le point sur la coopération bilatérale de ces dernières années et définir des orientations ambitieuses visant à élever l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux nations à un nouveau niveau.

Le secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a terminé avec succès sa visite officielle en Finlande, du 20 au 22 octobre. Cette visite a constitué une opportunité majeure pour faire le point sur la coopération bilatérale de ces dernières années et définir des orientations ambitieuses visant à élever l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux nations à un nouveau niveau.

Fondées sur 52 ans d’amitié, les relations Vietnam - Finlande s’appuient sur la confiance, l’égalité et le respect mutuel. La Finlande a été l’un des premiers pays nordiques à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam, le 25 janvier 1973.

Pendant plusieurs décennies, la Finlande a été un partenaire important en matière d'aide au développement pour le Vietnam, concentrant ses efforts sur des domaines tels que l'approvisionnement en eau, l'élimination de la faim, la réduction de la pauvreté, la foresterie et le changement climatique.

À Helsinki, une cérémonie d’accueil solennelle en l’honneur du secrétaire général Tô Lâm et de son épouse a eu lieu au Palais présidentiel, présidée par le Président finlandais Alexander Stubb et son épouse. Il s’agit de la visite de plus haut niveau d'un dirigeant vietnamien en Finlande, illustrant l’importance accordée par le Vietnam aux relations bilatérales.

Lors de son entretien avec leader vietnamien, le président finlandais Alexander Stubb a réaffirmé que son pays attachait une grande importance au développement des relations avec le Vietnam, le considérant comme son partenaire commercial le plus essentiel en Asie du Sud-Est.

Saluant la politique étrangère de la Finlande et sa coopération internationale en faveur du développement durable, Tô Lâm a affirmé que le Vietnam accordait toujours de l’importance à l’amitié traditionnelle avec la Finlande. Il a exprimé le souhait que la Finlande demeure un partenaire fiable dans la nouvelle ère de développement du Vietnam.

À cette occasion, les deux parties ont publié une Déclaration commune sur l’établissement d'un partenariat stratégique Vietnam-Finlande. Cet acte établit des principes et des orientations majeures pour intensifier la coopération dans l’intérêt à long terme des deux peuples, ainsi qu’en faveur de la paix et de la stabilité régionales et mondiales.

Les deux parties se sont engagées à renforcer les échanges de délégations de haut niveau. La coopération économique a été identifiée comme le pilier central du partenariat stratégique. Elles ont convenu de dynamiser les programmes de coopération dans les secteurs clés tels que la gouvernance électronique, les services publics en ligne, l'économie circulaire, l'intelligence artificielle (IA), la technologie des semi-conducteurs, les réseaux de télécommunication 5G/6G et les technologies vertes.

Un accent particulier sera mis sur l'agriculture, la foresterie et l'aquaculture, la gestion des ressources et la réponse au changement climatique. Les deux parties s’emploieront également à renforcer la coopération entre les entreprises et les échanges culturels et humains.

En présence des deux dirigeants, plusieurs documents de coopération ont été signés, notamment des Mémorandums d’Accord entre des groupes vietnamiens de télécommunications (Viettel, VNPT) et des entreprises finlandaises de haute technologie (ICEYE, Nokia, F-Secure), ainsi qu'entre l'Office d'aviation Vietjet et Airways Aviation. Des mémorandums intergouvernementaux ont également été conclus dans les domaines de l'environnement et du financement de projets.

En l'honneur de la visite, un concert spécial, co-organisé par l'ambassade du Vietnam et la ville d'Helsinki, a célébré l'amitié bilatérale, symbolisant l'ouverture d'une nouvelle ère de coopération pleine de promesses pour la paix, l'innovation et le développement durable.

