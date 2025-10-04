Dà Nang engage des moyens pour faire rayonner la culture

Au cours de ces cinq dernières années, la ville de Dà Nang s’est lancée dans une véritable métamorphose culturelle. Avec des investissements de plusieurs milliers de milliards de dôngs, elle restaure ses trésors historiques tout en bâtissant des structures modernes, dans le but de renforcer son identité et son rayonnement culturel.

Pour célébrer le 80e anniversaire de l’indépendance nationale et en préparation du premier Congrès municipal du Parti (mandat 2025 - 2030), Dà Nang a inauguré une statue unique en son genre : Hô Chi Minh assis, plongé dans la lecture, au cœur de la bibliothèque municipale. Nguyên Phuong Hoa, une habitante de la ville, y voit un message clair.

"On a l’habitude de voir des statues du Président Hô Chi Minh debout, les mains levées pour saluer, ici, il lit, assis dans une bibliothèque. Cette œuvre encourage la lecture et cultive la soif d’apprendre. C’est un symbole puissant qui inspire la jeunesse à suivre le chemin du savoir", nous dit-elle.

Pour marquer le 50ᵉ anniversaire de la libération de la ville (29 mars 1975 - 29 mars 2025), Dà Nang avait dévoilé son tout nouveau musée, installé au 42-44 rue Bach Dang. D’un coût de plus de 500 milliards de dôngs, ce musée allie richesse patrimoniale et innovation technologique.

Il conserve près de 3.000 objets et documents, tout en offrant aux visiteurs une expérience immersive grâce à la projection 3D mapping, des films documentaires et des technologies interactives. Le musée de Dà Nang est aussi le premier au Vietnam à utiliser l’intelligence artificielle pour raconter l’histoire et guider les visiteurs.

Auparavant, le musée de Dà Nang se trouvait à l’intérieur de la citadelle de Diên Hai, qui est classée Site national spécial. Il a donc été déplacé au 42-44 Bach Dang, sur l’ancien emplacement du Conseil municipal. Pour son directeur, Huynh Dinh Quôc Thiên, cette décision marque un tournant dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel de la ville.

"La restauration du site historique majeur qu’est la citadelle de Diên Hai, avance bien. Nous avons rénové murs et douves, et préparons actuellement la remise en état des bâtiments d’époque, pour faire revivre l’histoire sous le règne de l’empereur Minh Mang. Le projet s’achèvera cette année", annonce-t-il.

Au cours des cinq dernières années, Dà Nang a misé gros sur le secteur culturel. Parmi ses réalisations récentes, on compte la transformation du vieux musée en un établissement moderne, la rénovation du monument commémoratif de la ville, l’agrandissement de la place du 29 mars, ainsi que la restauration du pont couvert de Hôi An, joyau du patrimoine local.

Dà Nang a également noué une coopération historique avec la province voisine de Thua Thiên Huê pour restaurer le site national de Hải Vân Quan, un ancien poste militaire stratégique situé sur le col des Nuages. Ce patrimoine longtemps délaissé retrouve ainsi une nouvelle vie.

Par ailleurs, un Centre culturel et cinématographique ultra-moderne est en cours de développement. Conçu comme un lieu phare pour les grands événements politiques, festivals et conférences, il symbolise la volonté de Dà Nang de devenir un pôle culturel national incontournable, comme l’explique Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire municipal.

"Nous avons lancé plusieurs initiatives pour développer l’industrie culturelle et cinématographique. Dà Nang sera bientôt reconnue comme un centre culturel et artistique majeur, au rayonnement national", déclare-t-elle.

En s’appuyant sur ses industries culturelles, Dà Nang vise à s’imposer comme le cœur artistique et scientifique du Centre septentrional et de la région littorale du Centre Vietnam, tout en formant la future génération d’experts culturels.

La conservation du patrimoine est au centre de cette stratégie, notamment pour les sites classés par l’UNESCO tels que la vieille ville de Hôi An ou le sanctuaire de My Son, ainsi que des sites nationaux d’exception comme les monts Ngu Hành Son et le monastère bouddhique de Dông Duong.

L’objectif est ambitieux : d’ici 2030, tous les monuments classés seront restaurés, et le patrimoine immatériel pleinement valorisé et protégé. Dà Nang mise sur un équilibre subtil entre héritage historique, innovation technologique et développement culturel pour construire son avenir.

