La Fête de la mi- automne : fête de l’enfance et des retrouvailles familiales

Partout au Vietnam, des millions d'enfants attendent avec impatience la Fête de la mi-automne, l'un des festivals les plus appréciés, symbole de joie, de partage et de réunion familiale. Plus qu'un simple moment de divertissement avec lanternes et gâteaux de lune, cette fête incarne une tradition culturelle millénaire, transmise de génération en génération.

Photo : VNA/CVN

Dans tout le pays - de Hanoï à Huê, de Hôi An au Tây Nguyên - les rues se parent de lanternes colorées, les tambours de danse du lion résonnent, créant une atmosphère féerique.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé en 2025 un vaste programme festif mêlant expositions, ateliers de fabrication de jouets traditionnels (lanternes, masques, tambours), spectacles artistiques, photomatons et espaces interactifs.

Placé sous la direction du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et organisé par le Centre d'exposition du Vietnam pour la culture et les arts, la Fête de la mi-automne 2025 propose une série d'activités ludiques et de programmes artistiques dédiés aux enfants.

L'espace d'exposition recrée l'ambiance traditionnelle de la fête à travers des jouets colorés tels que têtes de lion, masques en papier mâché, lanternes, tambours, plateaux de fruits, ainsi que des photobooths.

Selon Trân Quang Vinh, directeur adjoint du Centre d'exposition du Vietnam pour la culture et les arts, cette fête annuelle illustre l'attention particulière que la société accorde aux jeunes générations et contribue à la préservation et à la valorisation des valeurs culturelles traditionnelles dans la vie contemporaine.

À Hanoï, le Vieux Quartier et l'espace des fresques murales de Phùng Hung présentent une "saison de lune féerique", illuminée par des milliers de lanternes colorées et d'étoiles scintillantes, évoquant les souvenirs des fêtes d'antan.

À la Cité impériale de Thang Long, un programme recrée deux espaces thématiques : l'un dédié à la Fête traditionnelle de la mi-automne, l'autre à celle célébrée à la cour royale sous la dynastie des Ly.

À Huê, le programme "Fête royale de la mi-automne" a ouvert gratuitement ses portes dans la Cité impériale. Lanternes, danses du lion, processions lumineuses et jeux royaux ont offert aux visiteurs une expérience culturelle inoubliable.

À Hôi An, habitants et visiteurs participent à la "Nuit de la pleine lune" au bord de la rivière Hoài, dans une atmosphère empreinte de nostalgie et d'harmonie. Au-delà des grandes villes, des milliers d'enfants défavorisés des zones éloignées ont également reçu cadeaux et bourses, afin que chaque enfant puisse célébrer cette fête.

Photo : VNA/CVN

La fête s'est également invitée au sein de la diaspora vietnamienne, notamment en Espagne, où familles et enfants ont confectionné des lanternes et partagé gâteaux de lune et chants traditionnels. Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, présent sur place, a souligné que ces célébrations à l'étranger contribuent à renforcer les liens entre les Vietnamiens d'outre-mer et leur patrie, tout en promouvant la culture vietnamienne à l'international.

Dans sa lettre envoyée le 3 octobre, le président de la République, Luong Cuong, a adressé ses vœux les plus chaleureux aux enfants vietnamiens, au Vietnam comme à l'étranger, à l'approche de la Fête de la mi-automne.

Dans son message, le chef de l'État a exprimé sa sympathie aux enfants et aux familles touchés par les catastrophes naturelles.

Le Parti, l'État et toute la société accordent une attention particulière aux jeunes générations, en veillant à leur offrir les meilleures conditions pour apprendre et s'épanouir pleinement, a-t-il souligné.

Luong Cuong a également encouragé les enfants à étudier avec assiduité et à s'entraider, contribuant ainsi au développement d'un Vietnam prospère et moderne. À l'heure du numérique, la Fête de la mi-automne demeure un repère essentiel pour cultiver l'amour des traditions et le sens du partage communautaire.

VNA/CVN