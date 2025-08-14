Garantie de la sécurité maritime : le Vietnam appelle au respect du droit international

Le Vietnam a appelé les nations à respecter et à appliquer pleinement le droit international, en particulier la Charte des Nations unies et la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), tout en respectant la souveraineté, les droits souverains et la juridiction des autres pays et en évitant toute action unilatérale susceptible d'aggraver les tensions en mer.

Lors d'un débat public de haut niveau intitulé "Sécurité maritime : prévention, innovation et coopération internationale pour relever les défis émergents", organisé récemment par le Conseil de sécurité des Nations unies, le ministre-conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès des Nations unies, a affirmé que la CNUDM, ainsi que les instruments juridiques internationaux relatifs aux affaires maritimes, à l'environnement et à la prévention de la criminalité en mer, constituaient un cadre juridique complet pour la gouvernance des océans et le règlement des problèmes de sécurité maritime.

Il a salué les contributions des organismes des Nations unies et des agences spécialisées telles que l'Organisation maritime internationale (OMI), l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) à la promotion de la coopération internationale. Le diplomate a appelé à une coordination renforcée entre les cadres mondiaux et régionaux afin d'optimiser les ressources et d'améliorer l'efficacité de la gestion des questions urgentes de sécurité maritime.

En tant que nation côtière dont les intérêts stratégiques et économiques sont étroitement liés à la paix et à la sécurité en Mer Orientale, le Vietnam a affirmé sa position constante de résolution de tous les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la CNUDM.

Ces dernières années, le Vietnam a encouragé la coopération avec des partenaires compétents, notamment par le biais de mécanismes dirigés par l'ASEAN, afin de garantir la sécurité maritime en maintenant des patrouilles conjointes, en partageant des informations et en promouvant la coordination des opérations de maintien de l'ordre, de recherche et de sauvetage, et des interventions d'urgence avec ses homologues régionaux.

Le Vietnam s'engage à continuer de collaborer avec les autres États membres de l'ASEAN et la Chine pour négocier un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conforme au droit international, a-t-il souligné.

Lors de cet événement, qui a réuni des représentants de près de 100 États membres de l'ONU et d'agences et organisations internationales compétentes, le secrétaire général de l'OMI et le secrétaire général d'Interpol ont souligné que la sûreté et la sécurité maritimes sont des facteurs essentiels à la stabilité économique mondiale, à la prospérité et au développement durable. Ils ont mis en lumière la complexité des défis liés à la sécurité maritime, allant des crimes traditionnels comme la piraterie, la contrebande, la traite des êtres humains et la pêche illégale à la cybercriminalité sophistiquée ciblant le système portuaire et les infrastructures sous-marines, sans oublier les menaces émergentes liées à la pollution maritime, aux catastrophes naturelles et aux conséquences du changement climatique.

Des représentants de nombreux pays ont plaidé en faveur d'approches préventives, appelant à un meilleur partage d'informations et à une gouvernance coordonnée de la cybersécurité dans le secteur maritime. Ils ont recommandé aux pays de mettre en œuvre toutes les dispositions du droit international relatives à la sûreté et à la sécurité maritimes et à la protection du milieu marin.

