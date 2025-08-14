Faciliter davantage l’entrée, la sortie et le séjour des étrangers

La politique du Vietnam est de faciliter davantage l’entrée, la sortie et le séjour des étrangers au Vietnam, contribuant ainsi au développement économique et social, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, tenue le 14 août à Hanoï, répondant à la question d’un journaliste sur la politique d’exemption de visa pour les citoyens de certains pays à partir du 15 août, la porte-parole a précisé que récemment, le gouvernement avait promulgué la Résolution n°229 sur l’exemption de visa pour les citoyens de 12 pays dans le cadre d’un programme de stimulation du tourisme, applicable du 15 août 2025 au 14 août 2028.

Ainsi, le Vietnam accordera une exemption de visa aux citoyens des pays suivants : Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Slovaquie, Slovénie et Suisse, pour une durée de 45 jours à compter de la date d’entrée, à des fins touristiques, sans distinction de type de passeport, sous réserve de remplir toutes les conditions d’entrée, conformément à la législation vietnamienne.

Auparavant, le gouvernement avait également promulgué la Résolution n°44 sur l’exemption de visa pour les citoyens des pays suivants : Allemagne, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Irlande du Nord, Russie, Japon, République de Corée, Danemark, Suède, Norvège et Finlande.

À ce jour, le Vietnam a unilatéralement exempté de visa les citoyens de 24 pays entrant au Vietnam à des fins touristiques.

En outre, la Résolution N°221 sur l’exemption temporaire de visa pour les étrangers relevant de catégories spécifiques bénéficiant d’un traitement préférentiel au service du développement économique et social est également mise en œuvre. Ces catégories comprennent les invités des dirigeants du Parti et de l’État, les universitaires, experts, investisseurs, personnes actives dans les domaines de la culture et des arts, ainsi que d’autres cas particuliers.

Également lors de cette conférence de presse, en réponse à une question de journaliste concernant les informations de la presse japonaise sur l’arrestation par les autorités japonais de trois Vietnamiens impliqués dans la détention d’une tonne de cannabis d’une valeur de 35 millions de dollars, Mme Hang a indiqué qu’après réception de l’information, conformément aux instructions du ministère des Affaires étrangères, les missions diplomatiques vietnamiennes au Japon avaient pris contact avec les autorités locales compétentes afin de recueillir et de vérifier les informations et de mettre en œuvre les mesures nécessaires et appropriées de protection consulaire, conformément à la législation vietnamienne et japonaise.

Le Vietnam sanctionne sévèrement les actes de production, de trafic, de détention et de transport de drogues, et reste prêt à coopérer, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, dans la lutte contre la criminalité en général et contre le trafic de drogues en particulier.

