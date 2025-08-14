Accord de délimitation du golfe du Bac Bô : leçons et avenir de la coopération maritime

L’Académie diplomatique du Vietnam, en coopération avec l’Institut de recherche sur la mer méridionale de Chine, a organisé le 14 août à Hanoï, un dialogue sur le thème : "25 ans de l’Accord de délimitation du golfe du Bac Bô : leçons et avenir de la coopération maritime bilatérale".

Ce deuxième dialogue a eu lieu à l’occasion du 25ᵉ anniversaire de la signature de cet accord et de l’Accord de coopération dans le domaine de la pêche dans le golfe du Bac Bô. L’événement a réuni des témoins historiques, des experts et des responsables des deux parties ayant participé aux négociations et à la signature des accords. C’était l’occasion de tirer les précieuses leçons de l’expérience acquise lors des négociations menées 25 ans auparavant.

Les délégués ont partagé les difficultés ainsi que la détermination et la persévérance des deux parties, qui ont mené de nombreuses séries de négociations sur une période de 26 ans depuis le début du processus en 1974, pour parvenir à la signature de l’accord le 25 décembre 2000.

Ils se sont accordés sur l’importance historique de l’Accord de délimitation du golfe du Bac Bô pour les relations bilatérales ainsi que pour les relations Chine - ASEAN, et sur sa contribution significative à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Les deux parties ont souligné que le respect du consensus de haut niveau entre les dirigeants des deux pays, du droit international - en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 - ainsi que des usages et pratiques internationales pertinents, le respect du principe d’équité et la prise en compte de toutes les circonstances pertinentes, telles que la géographie naturelle et la vie des populations des deux pays dans le golfe du Bac Bô, constituaient des éléments clés ayant contribué au succès du processus de négociation.

Sur la base des enseignements tirés du processus de négociation et de signature de l’Accord de délimitation du golfe du Bac Bô, les délégués ont discuté et proposé diverses initiatives visant à promouvoir la coopération maritime bilatérale.

Les opinions et propositions des experts et chercheurs des deux pays devraient contribuer à aider les autorités compétentes des deux parties à étudier et à mettre en œuvre de futures coopérations.

