La diplomatie culturelle en marche avec "China Walk" 2025 à Wuhan

Photo : VNA/CVN

La tournée est une initiative du Centre Asie-Afrique du Réseau mondial de télévision de Chine (CGTN), en collaboration avec de nombreuses organisations médiatiques internationales.

Lors d'une cérémonie de lancement marquante, qui a rassemblé un public international diversifié de diplomates, de professionnels des médias et d'artistes, l'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a souligné que le programme initié à Wuhan offrait une occasion privilégiée à la communauté internationale de mieux appréhender la ville. Il a estimé que cet événement était un catalyseur d'échanges fructueux, d'apprentissage mutuel et de coopération renforcée entre les nations participantes et Wuhan.

Rappelant que 2025 est l'"Année des échanges humanistes Vietnam - Chine", l'ambassadeur a insisté sur le rôle essentiel d'initiatives telles que "China Walk" dans le tissage de liens plus étroits entre les Vietnamiens et les Chinois.

Pham Thanh Binh a exprimé son souhait de voir Wuhan gagner en notoriété auprès des Vietnamiens, tout en invitant les visiteurs chinois à explorer les richesses du Vietnam. Il a également mis en lumière le potentiel de synergie entre Wuhan et les villes vietnamiennes dans des secteurs tels que la technologie, l'éducation, l'économie numérique, l'économie verte et les transports.

An Xiao Wu, rédacteur en chef adjoint de CGTN et directeur du Centre Asie-Afrique, a brossé un portrait de Wuhan comme une métropole riche d'un héritage culturel significatif, dotée d'un environnement écologique favorable à la qualité de vie et à l'attrait touristique, et animée d'un esprit d'innovation scientifique et de créativité florissant. Selon lui, Wuhan incarne désormais l'image d'une ville moderne, ouverte et inclusive.

Après un spectacle artistique, les délégués ont embarqué pour une croisière nocturne sur le fleuve Yangtsé, une expérience marquante sublimée par les spectaculaires illuminations qui ornaient les deux rives.

VNA/CVN