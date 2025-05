La Semaine du cinéma vietnamien 2025 s’ouvre sous le soleil grec

>> Cinéma et tourisme : une alliance prometteuse pour le Vietnam

>> Exposition : regard allemand sur la libération du Sud et la réunification du Vietnam

La cérémonie d’ouverture a réuni des représentants du ministère grec des Affaires étrangères, du Comité des relations extérieures du Parti communiste grec, des ambassadeurs, des représentants diplomatiques, des amis grecs et des expatriés vietnamiens.

Photo : VNACVN

Organisé par l’ambassade du Vietnam en Grèce, cet événement marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Grèce, le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam, ainsi que le 135e anniversaire de naissance du Président Hô Chi Minh.

La Semaine du cinéma vietnamien 2025 est organisée en coordination avec l’Institut du cinéma vietnamien, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Radio-Télévision de Hanoi, et des partenaires grecs, dont New Star Art Cinema et Cine Vakoura.

Lors de la cérémonie d’ouverture, l’ambassadrice du Vietnam en Grèce, Pham Thi Thu Huong, a souligné qu’il s’agissait de la première fois que le Vietnam organisait une semaine du cinéma vietnamien en Grèce, présentant neuf longs métrages et documentaires au public grec.

Plusieurs films mettant en lumière l’histoire, la culture, les paysages et le peuple vietnamiens ont remporté des prix nationaux et internationaux, a-t-elle ajouté.

Une projection spéciale sera organisée le 19 mai pour célébrer l’anniversaire de naissance du Président Hô Chi Minh, avec le documentaire Hô Chi Minh - Un voyage pour créer une culture de paix.

Photo : Ambassade du Vietnam en Grèce/CVN

Autre temps fort : Le train de la paix, un nouveau documentaire produit en avril 2025 par la Radio-Télévision de Hanoï, qui met en scène un groupe de jeunes retraçant les chemins de l’histoire, reliant passé et présent à bord d’un train symbolique de la paix.

Le long métrage Ne le brûlez pas, sous-titré en grec et en anglais, a été sélectionné pour la soirée d’ouverture et a suscité un vif intérêt auprès du public. Adaptation fidèle du journal de la doctoresse Dang Thuy Trâm, une volontaire ayant servi en tant que médecin dans la province de Quang Ngai pendant la guerre et tomba lors d’un ratissage aéroporté contre son hôpital de campagne dans le district de Duc Phô en 1970, le film suit de près sa vie de doctoresse martyre.

La Semaine du cinéma vietnamien vise à offrir au public grec et international un aperçu approfondi du cinéma vietnamien, reconnu pour sa richesse culturelle, son actualité et ses valeurs humanistes.

Les projections se poursuivront du 12 au 20 mai à Athènes et Thessalonique, et d’autres sont prévues dans d’autres villes grecques tout au long de l’année 2025.

VNA/CVN