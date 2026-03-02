La culture vietnamienne rayonne au plus grand défilé du Nouvel An lunaire en France

Le 1 er mars (soit le 13 e jour du premier mois lunaire), des centaines de milliers de résidents et de touristes se sont rassemblés dans le 13 e arrondissement de Paris pour assister au défilé du Nouvel An lunaire 2026, le plus grand événement culturel communautaire asiatique organisé en France.

Photo : VNA/CVN

Organisé chaque année depuis 1989, ce défilé est devenu un rendez-vous incontournable du printemps parisien. Dès le début de l'après-midi, les principales artères du quartier asiatique, de l'avenue de Choisy à l'avenue d'Ivry, étaient bondées. Au rythme des tambours et des gongs, les danses du lion et du dragon se sont succédé, créant une atmosphère festive et colorée.

Outre les communautés asiatiques, des groupes artistiques venus des Antilles et de Guyane ont également pris part au défilé, illustrant la diversité culturelle de la France.

Dans cette ambiance festive, la délégation vietnamienne s’est une nouvelle fois distinguée. Pour la deuxième année consécutive depuis que l’événement a été officiellement rebaptisé "Nouvel An lunaire", la communauté vietnamienne en France a enrichi le programme par des démonstrations d’arts martiaux traditionnels, des défilés d’ao dài (tenue traditionnelle des femmes vietnamiennes) et des danses folkloriques.

VNA/CVN