La Rue des Livres à Hô Chi Minh-Ville s’illumine pour la 3e Fête du livre et de la culture nocturne

Placée sous le thème évocateur "Bach nghê khai xuân" (Cent métiers célèbrent le printemps), la 3 e Fête du livre et de la culture nocturne se tient du 27 février au 1 er mars à la Rue des Livres de Hô Chi Minh-Ville. Cet événement promet une atmosphère animée, rafraîchissante et profondément imprégnée de l’identité culturelle vietnamienne.

Conçu comme un carrefour vivant, il réunit une centaine de métiers artisanaux traditionnels. Pendant trois soirées consécutives, la Rue des Livres vibrera au rythme des instruments de musique et des chants traditionnels, tout en se parant des couleurs et des savoir-faire des villages artisanaux. Le public de tous âges est invité à participer à une multitude d'activités allant de la lecture à des ateliers de création artistique et de peinture.

Le programme artistique s'annonce particulièrement riche avec des représentations de Hat bôi, de Don ca tài tu et des démonstrations de musique traditionnelle. En parallèle, les visiteurs peuvent explorer le savoir-faire de divers villages artisanaux venus de plusieurs provinces du pays, s'essayer à des jeux populaires en famille ou succomber aux saveurs de la gastronomie locale tout en découvrant des objets culturels originaux.

Depuis sa création il y a dix ans, la Rue des Livres s’est imposée comme un espace culturel emblématique de la ville, contribuant activement à la promotion de la lecture et à la valorisation des auteurs et de leurs œuvres.

Désormais reconnue parmi les cent destinations incontournables de Hô Chi Minh-Ville, elle transcende sa fonction de librairie à ciel ouvert pour devenir, une fois la nuit tombée, un rendez-vous culturel apaisant au cœur de l’agitation urbaine.

Ce modèle de fête nocturne, centré sur la culture de la lecture mais ouvert aux arts, à l’éducation et aux expériences communautaires, répond à une demande croissante de divertissements culturels enrichissants. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement de Hô Chi Minh-Ville en tant que métropole créative, dynamique et imprégnée de son identité. Elle confirme que la Rue des Livres n'est pas seulement une "destination du savoir", mais un "espace culturel vivant" capable de réunir livre, littérature, art, musique et gastronomie ainsi que des activités d’expérience communautaire.

