Traditions, saveurs et musique : le Marché du Printemps vietnamien anime Paris

Le 21 février, le Centre culturel du Vietnam en France, en coordination avec plusieurs associations, a inauguré le Marché du Printemps de l’Année du Cheval 2026, attirant une foule nombreuse composée de membres de la diaspora vietnamienne et d’amis internationaux.

Photo : Huu Chiên/VNA/CVN

Lors de la cérémonie d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a adressé ses vœux de prospérité à la communauté, exprimant sa conviction que l’année 2026 marquera une nouvelle phase de développement dynamique pour le pays.

Pour sa part, Dinh Ngoc Duc, directeur du Centre culturel du Vietnam en France, a souligné que cet événement vise à recréer l’atmosphère chaleureuse et conviviale du Têt traditionnel.

À travers ces activités, les organisateurs entendent nourrir l’amour de la Patrie chez les jeunes générations, renforcer la cohésion communautaire et contribuer à la préservation de l’identité nationale.

Photo : Huu Chiên/VNA/CVN

Dans un décor festif orné de sentences rouges, de lanternes, de fleurs de pêcher et d'abricotier, et animé par la danse de la licorne, les visiteurs ont vécu une immersion totale.

L'atelier de banh chung - gâteau emblématique du Nouvel An lunaire confectionné à base du riz gluant, de haricots mungo réduits, de viande de porc, enveloppé dans des feuilles de dông, a captivé près de 200 jeunes. Ayant découvert sa symbolique, ils ont appris à plier les feuilles et à doser les ingrédients.

Photo : Huu Chiên/VNA/CVN

Un espace dédié aux enfants proposait des activités créatives telles que le dessin, la fabrication d’enveloppes d’étrennes et le modelage de tò he, petites figurines colorées en pâte de riz gluant.

Les stands gastronomiques ont, quant à eux, ravi les visiteurs avec une variété de spécialités traditionnelles – nem (rouleaux de printemps), giò (saucisses de porc), bánh giò (gâteaux de riz cuits à la vapeur), chè (soupes sucrées traditionnelles) ... - évoquant les saveurs familières du Têt au pays ancestral.

Photo : Huu Chiên/VNA/CVN

L’ambiance festive a été sublimée par des concerts d’instruments traditionnels tels que le đàn tranh et le T’rưng. Un gala étudiant est venu prolonger l’animation avec des prestations de chants et une comédie bilingue inspirée du “Génie du Foyer” (Táo quân), reflétant avec finesse le quotidien de la communauté vietnamienne en France.

Organisé les 21 et 22 février au Centre culturel du Vietnam en France, le Marché du Printemps 2026 s’est affirmé comme un véritable carrefour d’échanges culturels, contribuant à diffuser, au cœur de Paris, l’image d’un Vietnam riche de traditions, ouvert et dynamique.

