Programme "Printemps et jeunesse" prévu en mars au Village culturel et touristique des ethnies

Le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, à Hanoï, proposera en mars un programme intitulé "Printemps et jeunesse", avec la participation active des communautés ethniques résidant sur le site.

Les festivités débuteront par les couleurs culturelles de l’ethnie Muong de la province de Phu Tho. Le point d’orgue sera la reconstitution du rituel "Vi Du" le 8 mars, cérémonie traditionnelle pour invoquer des pluies favorables et des récoltes abondantes.

De plus, le programme "Fleurs printanières de la terre Muong" présentera des chants et des danses populaires, les 7 et 8 mars. Les visiteurs pourront également découvrir la danse du tambour "đu", un art printanier typique comprenant des techniques de manipulation de l'instrument telles que le roulement ou le lancer de tambour.

La deuxième partie du programme sera consacrée à l'ethnie X’tieng de la province de Dông Nai. Les activités incluront des rites de bénédiction pour la nouvelle année, des spectacles de chants et de danses, ainsi qu'un défilé de costumes traditionnels en brocart.

Les 21 et 22 mars, un espace culturel dédié permettra au public d’explorer les matériaux de tissage, les teintures naturelles, etc. Les visiteurs pourront s’initier aux techniques de base du tissage sous la guidance d'artisans.

Tout au long de l’événement, les échanges avec les membres de la communauté X’tieng seront privilégiés, notamment autour de leurs coutumes liées à l’utilisation des arcs et arbalètes. Des activités ludiques et immersives telles que pilage du riz, marche sur échasses, danse des bambous... seront proposées, complétées par la dégustation de spécialités culinaires locales.

