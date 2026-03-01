La fête de Gióng, mémoire intemporelle d’un héros mythique

>> Ouverture de la fête de la pagode des Parfums et de celle de Giong au temple de Soc Son
|Les fêtes de Gióng des temples de Phù Dông et Sóc ont été inscrites en 2010 par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Selon la légende, après sa victoire contre les Yin, Phù Linh fut le dernier lieu où Saint Gióng se reposa avant de s’élever définitivement vers les cieux. En mémoire de ses hauts faits, les habitants ont édifié le complexe historique du temple Sóc, composé de six ouvrages : le temple Ha (ou temple de Présentation), la pagode Đai Bi, les temples Mâu et Thuong (également appelé temple de Sóc), la statue de Thánh Gióng et une stèle commémorative.
|Offrande du cheval de guerre du village de Phu Ma.
|Les fleurs de bambou, offrande incontournable présentée au temple de Sóc.
|Procession rituelle de l’éléphant de guerre, l’un des temps forts de l’événement.
|Le maître de cérémonie, représentant du village de Vê Linh, préside le rituel.
Le temple Thuong, sanctuaire principal dédié à Saint Gióng, constitue le cœur de la fête où se déroulent l’ensemble des rites traditionnels.
La fête de Gióng au temple Sóc figure parmi les plus grandes célébrations traditionnelles du delta du Nord. Organisée selon un rituel strictement codifié et minutieusement préparée, elle mobilise une large participation des habitants des villages environnants.
