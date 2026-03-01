La fête de Gióng, mémoire intemporelle d’un héros mythique

Chaque printemps, la fête de Gióng se tient du 6 e au 8 e jour du premier mois lunaire au temple Sóc, dans la commune de Sóc Son, à Hanoï. Cette célébration traditionnelle rend hommage au héros mythique Thánh Gióng (Saint Gióng), l’un des Quatre Génies immortels du Vietnam, qui aurait repoussé les envahisseurs Yin (dynastie Shang en Chine, vers 1025 av. J.-C.).

Selon la légende, après sa victoire contre les Yin, Phù Linh fut le dernier lieu où Saint Gióng se reposa avant de s’élever définitivement vers les cieux. En mémoire de ses hauts faits, les habitants ont édifié le complexe historique du temple Sóc, composé de six ouvrages : le temple Ha (ou temple de Présentation), la pagode Đai Bi, les temples Mâu et Thuong (également appelé temple de Sóc), la statue de Thánh Gióng et une stèle commémorative.

Le temple Thuong, sanctuaire principal dédié à Saint Gióng, constitue le cœur de la fête où se déroulent l’ensemble des rites traditionnels.

La fête de Gióng au temple Sóc figure parmi les plus grandes célébrations traditionnelles du delta du Nord. Organisée selon un rituel strictement codifié et minutieusement préparée, elle mobilise une large participation des habitants des villages environnants.

Texte et photos : Phuong Nga - Tuân Anh/VNA/CVN