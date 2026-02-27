Quang Ninh accueillera la Journée de la poésie vietnamienne 2026

La 24 e Journée de la poésie vietnamienne se tiendra le 3 mars dans la province de Quang Ninh (Nord), sous le thème "Devant la grande mer", mettant en lumière l’identité maritime et la résilience culturelle du pays, a-t-on appris d’une conférence de presse tenue le 25 février.

Selon Nguyên Quang Thiêu, président de l’Association des écrivains vietnamiens (VWA), cet événement annuel vise à continuer de faire connaître la Journée nationale de la poésie au public dans tout le pays grâce à un format tournant dans différentes localités, en fonction du thème de la Journée de la poésie de chaque année.

Les organisateurs ont indiqué que ce format vise à approfondir l’interaction avec le public en permettant aux auteurs de partager le contexte créatif de leurs œuvres avant de présenter des lectures originales et des compositions adaptées.

L’édition 2026 sera organisée par la province de Quang Ninh, qui fut la première à organiser cet événement à l’échelle provinciale en 1988, pour commémorer le 520e anniversaire du poème du roi Lê Thanh Tông gravé sur le flanc du mont Bài Tho. La Journée de la poésie vietnamienne est ensuite devenue un événement national en 2003 sous l’égide de l’Association des écrivains vietnamiens.

En 1468, alors que le roi Lê Thanh Tông (1442-1497) menait une patrouille dans la région Nord-Est, il s’arrêta au pied du mont pour se reposer et discuter littérature et poésie. Enivré par les paysages splendides et impressionnants qui s’offraient à son regard, le roi grava sur un rocher un poème vantant la beauté de cette région.

Les festivités auront lieu dans les quartiers de Bai Chay et Ha Long, le jour de la pleine lune du premier mois lunaire. La Nuit de la Poésie sera le point d’orgue de cette édition. Le public pourra découvrir des œuvres sur la mer écrites par plusieurs générations de poètes vietnamiens, et écouter des lectures de poèmes accompagnées de performances musicales inspirées de textes poétiques.

Cette année, l’événement accueillera le poète américain Bruce Weigl, vétéran décoré de l’Ordre de l’Amitié en 2024 par le secrétaire général Tô Lâm. Cette distinction récompense son action pour promouvoir la littérature vietnamienne et renforcer les liens entre le Vietnam et les États-Unis.

Au-delà de la scène principale, les poètes se rendront directement dans des mines, des écoles et des unités militaires pour échanger avec le public, lire de la poésie et contribuer à rapprocher la poésie de la vie et à diffuser les valeurs culturelles au sein de la société.

Un symposium sur la poésie se tiendra le 3 mars et portera sur le rôle et les responsabilités des écrivains à l’ère des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle. Les discussions auront pour objectif de réaffirmer la valeur intemporelle de la poésie authentique face aux mutations technologiques rapides.

Une installation extérieure présentant 50 vers sélectionnés sur le thème de la mer, affichés sur des "voiles poétiques" stylisées, constituera un point d’orgue artistique symbolique. À cette occasion, la Maison d’édition de l’Association des écrivains vietnamiens publiera un recueil de poésie intitulé "Devant la grande mer", en écho au thème de l’édition 2026.

