Le Festival de printemps de Tây Yên Tu célèbre patrimoine et paix

Le Festival printanier de Tây Yên Tu 2026 a débuté le 28 février dans le complexe spirituel et écologique du même nom, situé dans la province septentrionale de Bac Ninh. L’événement a attiré de nombreux bouddhistes et visiteurs venus de loin.

Organisée sur la place du clocher de Hoa Nghiêm, la cérémonie a marqué la reconnaissance par l’UNESCO du complexe de monuments et de paysages de Yên Tu - Vinh Nghiem - Côn Son, Kiêp Bac, qui s’étend sur les provinces de Quang Ninh, Bac Ninh et Hung Yên, comme site du patrimoine mondial. Elle a également témoigné des efforts locaux déployés pour préserver et promouvoir le patrimoine.

Photos : VNA/CVN

Le Duc Thang, secrétaire du Comité du Parti et président du Conseil populaire de la commune de Tây Yên Tu, a souligné l'importance historique et culturelle du site, ainsi que les valeurs d'harmonie et de paix pérennes promues par le roi-moine Trân Nhân Tông (1258-1308), fondateur de l'école zen Truc Lâm.

Tây Yên Tu n'est pas seulement un lieu de festivités, mais un endroit où convergent et rayonnent les valeurs fondamentales qui ont façonné le caractère et la vitalité du peuple vietnamien, notamment le patriotisme et l'aspiration à la paix, a-t-il fait remarquer.

Il a ajouté que la reconnaissance du site par l'UNESCO confirme non seulement sa valeur universelle exceptionnelle, mais offre également à Tây Yên Tu l'opportunité de devenir une destination internationale, contribuant ainsi à promouvoir l'image du Vietnam comme un pays pacifique, humain et engagé dans un développement durable.

Photo : Danh Lam/VNA/CVN

La cérémonie d'ouverture a été marquée par des rituels traditionnels, des spectacles artistiques et une sonnerie de cloches pour la paix, exprimant des vœux de prospérité nationale et de bien-être public.

Diverses activités culturelles et spirituelles sont organisées pendant le festival, contribuant à promouvoir la fierté nationale, le tourisme et l'attractivité des investissements.

Les autorités locales ambitionnent de faire de Tây Yên Tu un pôle touristique culturel et spirituel majeur, participant ainsi au développement socio-économique durable de la province de Bac Ninh et de la région.

VNA/CVN