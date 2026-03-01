Le Têt vietnamien rayonne à Marseille : foi, culture et cohésion communautaire

Chaque printemps, les pagodes vietnamiennes de Marseille rassemblent des centaines de fidèles et d’amis français autour des rites du Nouvel An lunaire. Un moment de spiritualité et de partage qui affirme la vitalité culturelle d’une diaspora pleinement intégrée.

Photo : CTV/CVN

Le 22 février 2026, à Marseille, grande cité portuaire du Sud de la France, où s’élèvent depuis plusieurs décennies trois pagodes vietnamiennes, la communauté a célébré le Têt dans une atmosphère solennelle et chaleureuse. L’événement, marqué par de nombreuses activités porteuses de valeurs humaines, a illustré la volonté de préserver l’identité culturelle nationale en terre étrangère.

Préserver l’âme du Têt au bord de la Méditerranée

Après Paris, Marseille constitue l’un des principaux pôles d’implantation historique de la diaspora vietnamienne. Chaque printemps, les pagodes vietnamiennes de la ville deviennent un point de ralliement privilégié pour les familles expatriées.

Dès les derniers jours de l’année, les enceintes des pagodes se parent de lanternes, de banderoles et de sentences parallèles calligraphiées sur fond rouge. Des étoffes représentant des paysages du Vietnam, des branches de prunier et de pêcher en fleurs recréent l’atmosphère du Têt traditionnel. Dans une ambiance conviviale, les fidèles préparent des banh chung (gâteaux carrés de riz gluant) et des banh tét végétariens (gâteaux traditionnels en forme carré et cylindrique), dont les arômes s’élèvent des cuisines improvisées, ravivant les souvenirs du pays natal.

Photo : CTV/CVN

Les cérémonies attirent non seulement les bouddhistes vietnamiens, mais aussi de nombreux amis français et internationaux, curieux de découvrir l’architecture des pagodes et les traditions culturelles vietnamiennes. Le calme habituel des lieux se teinte alors d’une animation particulière : processions de fidèles venus prier pour la paix et la prospérité, échanges de vœux, gestes de recueillement.

À Marseille, les pagodes vietnamiennes se distinguent par leur dimension communautaire, en phase avec le dynamisme propre au Sud de la France. Les fidèles y formulent des prières pour la santé et la sérénité, mais aussi pour la réussite professionnelle, les études et la prospérité économique. Les pratiques de tirage d’oracles ou de "demande de bénédictions" demeurent répandues dans les grands temples.

Photo : CTV/CVN

Malgré la fraîcheur hivernale, certaines femmes vietnamiennes choisissent de revêtir l’ao dài traditionnel, affirmant avec élégance leur identité culturelle. Ces silhouettes graciles, mêlées aux couleurs printanières, contribuent à projeter une image raffinée du Vietnam au cœur de l’Europe.

Au-delà des rites religieux, les pagodes organisent des distributions de présents symboliques, des danses du lion, des spectacles artistiques et des animations culturelles. De nombreuses familles y conduisent leurs enfants afin de leur transmettre le sens des coutumes du Têt traditionnel, la piété filiale et le devoir de mémoire. Une démarche éducative essentielle pour les jeunes générations nées en France, appelées à conjuguer intégration et fidélité à leurs origines.

La pagode Truc Lâm : un Têt solennel et porteur de valeurs humanistes

À la pagode Truc Lâm, le programme officiel s’est ouvert par la cérémonie d’offrande d’encens et la récitation de sûtras, priant pour la paix nationale, des conditions climatiques favorables et le bonheur des familles. Au son profond de la cloche, fidèles et invités étrangers, mains jointes, ont exprimé leurs vœux de paix et de félicité pour l’année nouvelle.

Photo : CTV/CVN

Dans son allocution, le vénérable Thich Hanh Quang a souligné l’importance de préserver les traditions culturelles indissociables de la vie spirituelle. Il a invité chacun à dépasser la quête individuelle de bénédictions pour s’engager dans des actions bienveillantes, contribuant à l’édification d’une communauté solidaire et harmonieuse.

Par l’intermédiaire de son fonds caritatif, la pagode a également offert des cadeaux du Têt à des enfants défavorisés au Vietnam, illustrant l’esprit de solidarité et la responsabilité envers la patrie d’origine. Une démarche qui renforce la cohésion de la communauté vietnamienne à Marseille tout en diffusant des valeurs humanistes.

Sur le plan institutionnel, la pagode a eu l’honneur d’accueillir des représentants de la municipalité de Marseille, de la Métropole Aix-Marseille-Provence ainsi que le consul honoraire du Vietnam en France, témoignant de la reconnaissance accordée à une communauté réputée pour son intégration, son sens civique et sa contribution active à la société locale.

Des centaines de visiteurs ont ainsi franchi les portes de la pagode le premier jour de l’année lunaire. L’organisation rigoureuse, le respect des normes de sécurité et d’hygiène ont permis de concilier effervescence festive et recueillement.

Au-delà du culte : un espace de transmission culturelle

Les célébrations du Têt traditionnel à la pagode ne se limitent pas aux pratiques religieuses - prières, offrandes, encens - mais revêtent une dimension culturelle affirmée : veillée du passage à la nouvelle année, danses du lion accompagnées de pétards symboliques, spectacles artistiques, ateliers de confection de gâteaux traditionnels, stands de gastronomie végétarienne, produits agricoles et objets artisanaux vietnamiens.

Photo : CTV/CVN

Ces manifestations contribuent à promouvoir l’image du Vietnam en France, et particulièrement à Marseille. La pagode s’impose ainsi comme une "maison commune", lieu de rencontre, de partage et de solidarité.

Malgré l’éloignement géographique, les grandes fêtes - Têt Nguyên Dan (Nouvel An lunaire), Vesak (naissance du Bouddha), Vu Lan (fête des Mères selon la tradition bouddhique) ou encore la Fête de la mi-automne - sont maintenues avec ferveur, conjuguant spiritualité et affirmation identitaire. L’attitude des fidèles, empreinte de sérénité et de respect, reflète cette synthèse entre ouverture et piété.

La pagode constitue dès lors bien davantage qu’un simple lieu de pratique bouddhique : elle représente un centre culturel communautaire, garant de la transmission des valeurs et de la mémoire collective.

À titre d’exemple, la pagode Truc Lâm organise régulièrement des activités telles que : • des séances de méditation, de yoga et de tai-chi, favorisant l’équilibre intérieur ; • des cours de Viêt Vo Dao, alliant discipline physique et élévation spirituelle ; • des classes de langue vietnamienne, destinées à préserver et à diffuser la langue maternelle ; • un fonds caritatif, vecteur d’entraide envers les personnes défavorisées au pays.

Une tradition, un ancrage spirituel

Le printemps, saison du renouveau et de l’harmonie cosmique, constitue un moment privilégié pour se tourner vers les valeurs spirituelles. Dans la culture vietnamienne, la visite des pagodes au début de l’année est devenue un rituel porteur d’espérance : aspiration à la paix, au bonheur et à la prospérité.

Dans le silence du recueillement, chaque fidèle expatrié formule des vœux pour sa famille, en France comme au Vietnam. Cette pratique illustre la vitalité d’une tradition qui, malgré les dynamiques d’intégration et de mondialisation, conserve toute sa force.

Au-delà du rite, le pèlerinage du Nouvel An permet de retrouver un équilibre intérieur et de renforcer la confiance dans les valeurs positives de l’existence. Il favorise également la cohésion familiale, réunissant les générations autour d’un héritage commun.

Ainsi, à Marseille comme ailleurs, la pagode demeure un point d’appui spirituel et culturel, un espace de paix et de solidarité où se perpétuent la mémoire, l’identité et l’espérance d’un peuple vivant loin de sa terre natale, mais toujours uni par ses traditions.

Câm Sa/CVN