Le cheval, muse artistique de l'art populaire à l'art moderne

Depuis des siècles, l’image du cheval constitue une source d’inspiration majeure dans l’art vietnamien. Présent aussi bien dans l’art populaire que dans les arts appliqués, il traverse aujourd’hui encore les formes d’expression visuelle modernes et contemporaines.

Photo : ST/CVN

Le cheval séduit par une beauté saisissante : dynamique, puissant, toujours en mouvement. Cette vitalité intrinsèque a fasciné des générations d’artistes, qui l’ont représenté à travers des œuvres de styles et d’époques variés, du traditionnel au contemporain.

Prof. Dr. Truong Quôc Binh, ancien directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam a estimé : "Le cheval, l'un des douze animaux du zodiaque, symbolise l'aspiration et le progrès dans la vie. Dans l'art oriental ancien, il figurait en peinture, en sculpture et en poésie. Depuis des siècles, il est une image familière au peuple vietnamien".

Dans l'art moderne, le cheval est devenu un symbole d'héroïsme, étroitement associé aux légendes historiques et à l'esprit national, notamment à la figure légendaire de Saint Giong, que l'on retrouve dans les œuvres de nombreux artistes vietnamiens de renom.

Selon Vu Thi Hang, cheffe adjointe de la recherche et des collections du Musée des beaux-arts du Vietnam, "Nguyên Tu Nghiêm, à travers ses représentations de Giong, l’un des Quatre Immortels du Vietnam, est sans doute l’artiste contemporain qui a le plus profondément exploré la figure du cheval. Ses œuvres sont aujourd’hui reconnues comme des trésors nationaux.

Chaque interprétation du motif du Cheval - Giong - mêle tradition et modernité, créant un écho vibrant d'un esprit national résilient et indomptable.

Vu Thi Hang a indiqué : "En 1970, le célèbre peintre Ngô Manh Lân connut un succès retentissant avec son film d’animation Giong, récompensé lors d’un prestigieux festival international. Son attachement à ce personnage l’a conduit à en produire de nombreuses autres illustrations".

Symbole artistique aux multiples facettes

Dans le quotidien des communautés montagnardes, les chevaux ne sont pas de simples animaux d'élevage, mais de fidèles compagnons, intimement liés au travail et à la vie spirituelle.

L'image du cheval aux côtés du Président Hô Chi Minh a également été représentée dans de nombreuses œuvres d'art.

Selon la cheffe adjointe de la recherche et des collections du Musée des beaux-arts du Vietnam, l’image du Président Hô Chi Minh œuvrant dans la région révolutionnaire du Viêt Bac est devenue un symbole fort. Elle exprime à la fois l’amour de la Patrie et la grandeur morale de l’homme. De nombreux artistes ont exploré ce thème avec émotion et respect.

Pour sa part, Vuong Duy Biên, vice-président et responsable de l’Union des associations littéraires et artistiques du Vietnam a souligné : "Visuellement, la crinière et la queue du cheval suggèrent le mouvement et l’envol. Les artistes peuvent explorer une infinité de postures et de directions. Certains consacrent même toute leur vie à peindre des chevaux. En sculpture, sa musculature et sa puissance en font un sujet particulièrement fascinant".

Tout au long de l'histoire des beaux-arts vietnamiens, le cheval s'est imposé comme un symbole artistique aux multiples facettes, riche en profondeur émotionnelle et en nuances expressives. Aujourd’hui encore, il incarne la force, la loyauté et l’élan vers l’avenir, un signe de chance et de réussite, continuellement réinventé à travers des langages visuels variés.

