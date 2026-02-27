La 11e Foire du livre célèbre le 72e anniversaire de la Libération de Hanoï

Hanoi organisera la 11 e édition de la Foire du livre dans la zone piétonne autour du lac Hoàn Kiêm (Lac de l’Épée restituée), du 1 er au 4 octobre, pour commémorer le 72 e anniversaire de la Libération de Hanoï (10 octobre 1954-2026).

Cet événement culturel, placé sous le thème "Les livres ouvrent les connaissances – La technologie façonne l’avenir", vise à valoriser les traditions historiques, culturelles et révolutionnaires de la capitale et du pays.

La Foire du livre de Hanoï proposera notamment des expositions de livres et de documents présentant la culture de Thang Long - Hanoï, ainsi que des thématiques telles que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.Les lecteurs auront l’opportunité de découvrir les collections de livres numériques sur le patrimoine culturel de Thang Long, et sur Van Miêu - Quôc Tu Giam, leur permettant ainsi de découvrir la tradition de studiosité et de respect du savoir, et les érudits de renom.

La Foire du livre de Hanoi présentera également des ouvrages d’éditeurs étrangers et des produits culturels offerts par des représentations diplomatiques étrangères à Hanoi.

Elle comprendra des lancements de livres par des éditeurs et distributeurs nationaux et internationaux, des séminaires, des transactions de droits d’auteur, des manifestions culturelles, des conseils pour l’inscription à la bibliothèque en ligne, ainsi que d’autres programmes d’échanges culturels et des activités parallèles.

Depuis sa création en 2014, la Foire du livre de Hanoï a pour objectif de promouvoir la lecture, d’encourager le goût de lire et d’inspirer des initiatives de lecture communautaires afin de favoriser une société apprenante.

